นายกฯ ประกาศสงครามสแกมเมอร์ ไม่สนชื่อใคร พบเอี่ยวเอาผิดหมด ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

“อนุทิน” ประกาศสงครามสแกมเมอร์ ลั่นไม่สนชื่อใคร พบเอี่ยวเอาผิดหมด ยืนยันผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง เปลี่ยนเกมรุกไล่แทนตั้งรับ
วันที่ 10 พ.ย. 68 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ว่า วันนี้เป็นวันที่เราใช้ชื่อว่า “รวมพลังคนไทย ต้านภัยสแกมเมอร์” เพื่ออัปเดตความคืบหน้าในการปฏิบัติการและเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันอีกครั้งว่าทุกภาคส่วนของประเทศไทย จะเป็นพลังที่จะร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ให้หมดไปจากชีวิตคนไทย
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เราเผชิญอยู่เป็นภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน แม่ค้าออนไลน์ ชาวบ้าน เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่รับโทรศัพท์ผิดสาย หรือไว้ใจคนแปลกหน้าที่แทรกตัวเข้ามาได้ถึงทุกพื้นที่ในบ้านของประชาชน ความเดือดร้อนนี้มาจากพวกเราด้วยที่เราจะต้องเร่งปราบปราม ป้องกัน และต้องทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเป็นตัวที่ทำให้เรามีขวัญกำลังใจที่ลดน้อยถอยลงไป ตรงกันข้ามต้องถือเป็นยาชูกำลังที่ทำให้เราต้องเร่งที่จะทำความเดือดร้อนเหล่านี้ให้สูญสิ้นไปจากประชาชนให้ได้
ความเสียหายจากนั้นสแกมเมอร์นั้นไม่ใช่แค่เม็ดเงิน แต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชน ของประเทศ ของระบบเศรษฐกิจ ของการค้าการลงทุน และเป็นความตัวชี้วัดสำคัญของรัฐบาลด้วย รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ และในวันนี้ตนได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไป รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมา โดยมีตนเป็นประธาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลัก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงิน เพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซาก เราเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการรุกไล่ และผลงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาเราได้อายัดทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินหลาย 10,000 ล้านบาท เพิกถอนวีซ่าและผลักดันผู้กระทำความผิดชาวต่างชาติออกนอกประเทศ ตลอดจนเพิกถอนสัญชาติ และที่สำคัญเรากำจัดบัญชีม้าได้แล้วจำนวนมาก ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ดีในฐานะนายกรัฐมนตรี ตนทราบดีว่าประชาชนยังมีคำถามและบางส่วนอาจตั้งข้อสงสัยว่าอาชญากรรมเช่นนี้มีคนของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ตนขอแจ้งให้รับทราบว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจและรับฟังทุกเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น พร้อมได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ในภารกิจนี้ และขอความร่วมมือประชาชนใดมีข้อมูลว่ามีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพัน ขอให้ส่งข้อมูลถึงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการเรื่องนี้โดยตรง แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้ที่มีความต้องรับผิดชอบสูงสุด “เรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ เรื่องนี้จะไม่มีการเคลียร์ เรื่องนี้ทำงานดูจากพฤติกรรมพฤติการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ” ไม่ดูชื่อ หากชื่อคนไหนโผล่ออกมาก็คนนั้นที่จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดและเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเต็มที่ และอยากย้ำว่าให้แจ้งในช่องทางที่มีอำนาจหน้าที่โดยไม่รอช้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามกฏหมาย
อีกเรื่องที่ตนอยากขอความร่วมมือ คือ เราต้องรวมพลังกันบอกเล่าเรื่องราว ให้ความรู้ ความเข้าใจกับสังคม เกี่ยวกับกลเม็ดการล่อลวงต่างๆ ของสแกมเมอร์ เพราะอาจชญากรเหล่านี้จะใช้ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของเราเป็นอาวุธ และวิธีที่จะสู้ได้ดีที่สุดคือทำให้ประชาชนรู้เท่าทัน วันนี้ตนขอให้ประชาชนได้ยึดหลักเพียง 3 ข้อ คือ ไม่เชื่อ ไม่รีบ และไม่โอน ซึ่งจะช่วยให้เรามีสติพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะป้องกันการถูกหลอกลวงได้ สังเกตให้ง่ายหากผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ มีการส่งลิ้งค์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และยืนยันตัวตน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ากำลังเจอกับมิจฉาชีพแล้ว เมื่อเขาได้ข้อมูลยืนยันตัวตนจากประชาชนก็สามารถเข้าไปในแอปธนาคาร เพื่อดำเนินการโอนเงินออกจากบัญชีได้ นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น จึงขอให้ประชาชนได้คอยรับฟังข่าวสารและช่วยกันเตือนคนใกล้ตัวให้ระวังการถูกล่อลวง จะเป็นการช่วยป้องกันให้พ้นจากภัยร้ายของสังคมนี้ได้ รัฐบาลจะเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่และดำเนินการในทุกวิถีทาง ทุกช่องทาง เพื่อให้คนไทยทุกวัยรู้ทันสแกมเมอร์และปกป้องตัวเองได้