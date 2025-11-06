นายกฯชี้บัญชีม้าลดหลังประกาศสงครามสแกมเมอร์ ขอเปิดข้อมูลจริงนักการเมืองเอี่ยวพร้อมคุ้มคลองพยาน

“อนุทิน” ชี้ บัญชีม้าลดลง หลังประกาศสงครามสแกมเมอร์ - ขอ เปิดข้อมูลจริงนักการเมืองเอี่ยว พร่อมคุ้มคลองพยาน ผู้ให้ข้อมูล - ย้ำชัด ไม่มีใครเคลียร์ได้
วันนี้ (6 พ.ย. 68) เวลา 12:34 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์ ว่า การสรุปงานที่ได้ทำมา การปราบปราม อาชญากรรมทางสแกมเมอร์ ประสิทธิภาพจากงานจะเทียบจากตรงไหนได้นอกจากการยึดดำเนินคดี กับผู้ที่เกี่ยวข้องและเนรเทศคนที่ทำผิดออกไปจากประเทศไทย รวมถึงยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ โดยตอนนี้มีกระทรวงการคลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ MOU และธนาคารแห่งประเทศไทย ก็บอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบัญชีม้าลดลงประมาณ 25% ก็มีความชัดเจนว่างานที่เราทำอยู่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิผลจากการทำงานของเรา
เมื่อถามว่าการลงนามทั้ง 15 หน่วยงานในวันนี้ถือว่าเป็นภาพบวก แต่ในฐานะที่นายกกำกับดูแลสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ก็มีการออกมาเปิดเผยว่าบิ๊กตำรวจหลายคนรับเงินสแกมเมอร์ จะมีการตรวจสอบอย่างไรนั้น นายอนุทินกล่าวว่า มีใครใหญ่กว่าบิ๊กต่ายหรือไม่ณ วันนี้หากไม่มีตนก็ไม่กังวลอะไร ตนคิดว่าหากได้รับการสนับสนุนไปเขียว แรงยุ จากสมอลหนูตนเชื่อว่าทุกคนทำงานให้รัฐบาลไม่ใช่ทำงานให้กับตน ตนเชื่อว่าวันนี้คนที่เป็น ผบ.ตร. หากทำร้ายประเทศไทย ทำร้ายประชาชนคงมาไม่ถึงจุดนี้ มันต้องมีอะไรบล็อกไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งตนบอกแล้วว่าอะไรที่ต้องการจากรัฐบาลในการปราบปรามเรื่องพวกนี้ก็ขอให้เอ่ยมาเท่านั้น ตนมีหน้าที่บันดาลทุกอย่าง เพื่อจะทำให้หน่วยงานที่ทุกคนกำกับดูแลไปดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเฉียบขาด เด็ดขาด ไม่มีหน้าอินหน้าตรงที่ไหนทั้งสิ้น ให้ดูว่าตนถอนสัญชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นใคร มีใครกล้าทำหรือไม่ ใหญ่ไหม แล้วทำไมเคลียร์กับตนไม่ได้ และมีใครที่ให้ความร่วมมือหรือไม่ ซึ่งไม่มี ฉะนั้นคนวิพากษ์วิจารณ์ก็มี แต่เรามีแนวทางของเราอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าการที่มีบุคคลภายนอกออกมาแฉรายวัน จะกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรามองโลกในแง่ดี ถ้าบุคคลเหล่านั้นมาแฉรายวันได้ ก็ถือว่าเป็นการข่าวช่องทางหนึ่ง มองว่าดีเหมือนกัน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้อง Alert อยู่ตลอดเวลา ก็ต้องถือว่าเป็นบุญคุณขอชื่นชม
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข้อครหาเกี่ยวกับคนในรัฐบาลไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ตลอด โดยเฉพาะ ช. ที่ยังมีการยื่นข้อมูลให้กับฝ่ายค้านนั้น นายอนุทิน ได้ชี้ไปที่ นายไชยชนก ชิดชอบ แล้วบอกว่าคนนี้ก็ ช. เกี่ยวไหม ให้คนที่ที่พูดเอ่ยชื่อมาเลยไหนๆ จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วเดี๋ยวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะรับรองความปลอดภัยให้ และตนจะไปขอผู้บัญชาการทหารบกให้รับรองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่ด้วย เพราะเมื่อมีการบอกชื่อย่อมามันไม่พอ ต้องขอชื่อจริงนามสกุลจริง แล้วมาบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พวกเรามีจรรยาบรรณพอในการที่จะรักษาความลับให้อยู่แล้ว และมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ด้วย ทุกคนที่อยู่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็มีความเป็นมืออาชีพพอที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และปกป้องคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ตนอยากขอให้เอ่ยชื่อและให้มีหลักฐาน แล้วเราก็จะไปดำเนินการ ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียว
ส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยรายชื่อและนำหลักฐานไปมอบให้กับกรรมาธิการแล้วนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ให้เอามามอบให้กับตน หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม อย่าไปติดต่อแบบนั้น อย่าไปยื่นให้กับประธานกรรมาธิการเพราะเขาต้องเอาไปสอบสวน เรียกมาไต่สวนเสียเวลา