ดับไฟก่อกบฏ!ฮุนเซนขู่ถอนสัญชาติ พวกโพสต์เฟซบุ๊กทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ

ฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ระบุจนถึงตอนนี้กัมพูชายังไม่เพิกถอนสัญชาติใคร อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าการบังคับใช้กฎหมายเพิกถอนสัญชาติอาจกลายเป็นความจริงในอนาคต สำหรับบุคคลใดก็ตามที่ดูหมิ่นและทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ หรือมีพฤติกรรมกบฏ
อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกรอบ หลังสังเกตเห็นผู้คนจำนวนมากใช้เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของเขา โพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาที่มีเจตนาดูหมิ่้นและทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การกระทำอันเป็นการกบฏ
ระหว่างกล่าวในพิธีทางสงฆ์หนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อวันจันทร์(17พ.ย.) ฮุนเซน เตือนว่ารัฐบาลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับพวกผู้ใช้เฟซบุ๊ก ที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเพจอย่างเป็นทางการของเขา
เขากล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งพระสงฆ์และฆราวาสควรยับยั้งชั่งใจจากการแสดงความคิดเห็นจุ้นจ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ เน้นย้ำว่าเขาจะไม่อดทนต่อความพยายามบ่อนทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ โดยชี้ว่าบางส่วนในพฤติกรรมเหล่านี้ อาจเทียบเท่ากับเป็นการกบฏ
"เขาเตือนพวกผู้คนบนเฟซบุ๊กว่าเขาจุ้นจ้าน ผมจะไม่ปล่อยให้พวกเขาลอยนวล นายกรัฐมนตรีสามารถพูดในสิ่งที่ต้องการ เพราะมันเกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงแห่งชาติ ดังนั้นผมต้องดำเนินการและจะไม่ให้อภัย ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคนธรรมดาทั่วไป อย่าได้จุ้นจ้าน พวกที่อยู่ต่างแดนอาจหลบเลี่ยงความรับผิดชอบได้ แต่พวกที่อยู่ในประเทศ จะไม่อาจหลบหนีความรับผิดชอบได้"
"นี่ไม่ใช่พฤติกรรมเผด็จการ คุณไม่อาจสาปแช่งทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ มันคือการยั่วยุ บางการกระทำอาจเข้าองค์ประกอบของการก่อกบฏ ณ เวลานี้เรายังไม่ได้ยังคับใช้กฎหมายถอนสัญชาติใคร แต่ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น มันจะนำไปสู่การบังคับใช้"
ฮุนเซน ยังเน้นด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ไทย ได้เพิกถอนสัญชาติบุคคล 2 ราย ในขณะที่กัมพูชาเองยังไม่ใช้กฎหมายดังกล่าวของตนเองมาก่อน พร้อมอ้างด้วยว่ามีประเทศต่างๆเกือบ 80% ทั่วโลก ที่มีบทบัญญัติอนุญาตให้เพิกถอนสัญชาติ
ก่อนหน้านี้ในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐ ฮุนเซน ลงนามและประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นพลเมืองฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 5 กันยายน เปิดทางให้รัฐบาลเพิกถอนสัญชาติพลเมืองกัมพูชา ในคดีก่อกบฏ ในนั้นรวมถึงสมคบคิดกับต่างประเทศบ่อนทำลายประเทศชาติ "กฎหมายนี้เสริมความเข้มแข็งแก่การป้องกันประเทศชาติ แต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้สัญชาติพลเมืองกัมพูชารายใด" เขากล่าว
San Chey ผู้อำนวยการองค์กรพันธมิตรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมในกัมพูชา ยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายในกรณีแวดล้อมปัจจุบัน อาจเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นการตามประหัตประหาร อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าความอดทนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหล่อหลอมความสามัคคีของประเทศชาติ
