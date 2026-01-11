สะดุ้งเป็นแถว!ส.ส.เร้ารัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้สหรัฐฯ ชี้จมเรือรบคือหนทางหยุดมะกันยึดเรือน้ำมัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระดับอาวุโสรายหนึ่งของรัสเซีย ส่งเสียงเตือนไปยังสหรัฐฯ เกี่ยวกับการตอบโต้ทางทหาร ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ตามหลังกองกำลังอเมริกายึดเรือบรรทุกน้ำมันประดับธงรัสเซียในบริเวณทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกในสัปดาห์นี้
อเล็กซีย์ ซูราฟเลฟ รองประธานคณะกรรมาธิการด้านกลาโหมของสภาดูมาแห่งรัสเซีย แสดงปฏิกิริยาแข็งกร้าวต่อกรณีที่สหรัฐฯเข้าสกัดเรือบรรทุกน้ำมันมาริเนรา ซึ่งเคยใช้ชื่อว่า เบลลา 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา
เขาให้คำจำกัดความปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการปล้นสะดมและอ้างว่ามันเท่ากับเป็นการโจมตีดินแดนของรัสเซีย เพราะว่าเรือนี้ล่องภายใต้ธงชาติรัสเซีย
ในข้อความที่แชร์บนเทเลแกรม ทาง ซูราฟเลฟ ระบุว่ามอสโกควรตอบโต้ด้วยกำลังทหาร และแนะนำว่ากองกำลังรัสเซียควรใช้ตอร์ปิโดจมเรือยามชายฝั่งสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าว อ้างว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อป้องปรามวอชิงตัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรายนี้ยังอ้างถึงหลักนิยมทางทหารของรัสเซีย ที่เน้นย้ำว่าอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้กรณีที่มีการโจมตีผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซีย
ความเห็นนี้ถูกมองว่าเป็นการทวีความตึงเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากทั้งรัสเซียและสหรัฐฯต่างครอบครองคลังแสงนิวเคลียร์ขนาดใหญ่
กองทัพสหรัฐฯเข้ายึดเรือลำดังกล่าวทางเหนือของแอตแลนติก หลังไล่ตามมันมานานหลายสัปดาห์ อ้างอิงข้อมูลจากกองบัญชาการยุโรปของกองทัพอเมริกา พร้อมระบุเรือลำนี้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของวอชิงตัน และอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของยามชายฝั่งสหรัฐฯก่อนเข้ายึด และปฏิบัติการเข้ายึดดำเนินการภายใต้หมายที่ออกโดยศาลรัฐบาลกลางอเมริกา
เรือลำนี้เคยใช้ชื่อเบลลา 1 และเคยถูกคว่ำบาตรในปี 2024 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "มาริเนรา" ทั้งนี้มีข่าวว่ามันหลบหลีกมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ ที่ขัดขวางเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรเข้าและออกจากเวเนซุเอลา มาได้กว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถูกสกัด
ตามหลังการยึดเรือ รัสเซียประณามอย่างหนักหน่วงต่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมรัสเซียเผยแพร่ในถ้อยแถลงในเทเลแกรม ชี้แจงว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว ได้รับอนุญาตชั่วคราวให้ล่องเรือภายใต้ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2025
(ที่มา:มารีนอินไซต์)