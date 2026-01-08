แล้วไงต่อ!มอสโกได้แค่โวยสหรัฐฯยึดเรือน้ำมันติดธงรัสเซีย เรือดำน้ำอยู่ใกล้ๆแต่ช่วยอะไรไม่ได้

มอสโกโวยวายในวันพุธ(7ม.ค.) สหรัฐฯยึดเรือบรรทุกน้ำมันประดับธงรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติก ถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเล และสมาชิกสภาระดับอาวุโสรายหนึ่งถึงขั้นให้คำจำกัดความว่าเป็น "การล่วงละเมิดอย่างโจ่งแจ้ง"
สหรัฐฯเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลา 2 ลำ ในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันพุธ(7ม.ค.) หนึ่งในนั้นล่องเรือภายใต้ธงรัสเซีย ส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเชิกรุกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในความพยายามบีบบังคับกระแสน้ำมันในทวีปอเมริกาและกดดันรัฐบาลสังคมนิยมของเวเนซุเอลาให้กลายมาเป็นพันธมิตรกับพวกเขา
ตามหลังปฏิบัติการทางทหารบุกจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอา ในกรุงการากัส เมื่อวันเสาร์(3ม.ค.) สหรัฐฯยกระดับปิดกั้นเรือต่างๆที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร รวมถึงเรือที่เข้าและออกจากประเทศอเมริกาใต้แห่งนี้ ที่เป็นชาติสมาชิกกลุ่มโอเปก ทำเนียบขาวเผยด้วยว่ามีแผนผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ที่ ทรัมป์ กำหนดเล่นงานน้ำมันเวเนซุเอลาในปี 2019 ครั้งดำรงตำแหน่งสมัยแรก
กระทรวงคมนาคมรัสเซียเปิดเผยว่าการติดต่อกับเรือมาริเนราขาดหายไป หลังกองกำลังทางเรือของสหรัฐฯขึ้นไปบนเรือใกล้ๆกับไอซ์แลนด์ ส่วนหนึ่งในความพยายามปิดกั้นน้ำมันส่งออกจากเวเนซุเอลา "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี 1982 เสรีภาพการเดินเรือบังคับใช้ในน่านน้ำสากล ไม่มีรัฐใดที่มีสิทธิ์ใช้กำลังกับเรือต่างๆที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในขอบเขตอำนาจของรัฐอื่นๆ"
"รัสเซียต้องการให้สหรัฐฯรับประกันปฏิบัติกับลูกเรือชาวรัสเซียด้วยความมีมนุษยธรรม และส่งตัวพวกเขากลับสู่มาตุภูมิโดยเร็ว" สำนักข่าวทาสส์นิวส์รายงานอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศ
การปิดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการกดดันเวเนซุเอลาของวอชิงตัน ซึ่งลงเอยด้วยการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ส่งกองกำลังพิเศษสหรัฐฯบุกจู่โจมจับกัม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ในวันที่ 3 มกราคม และนำตัวเขาไปยังนิวยอร์ก เพื่อเผชิญข้อกล่าวหาค้ายาเสพติด ข้อกล่าวหาที่เขาปฏิเสธ
"หลังจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่สังหารผู้คนไปหลายสิบรายในเวเนซุเอลา สหรัฐฯมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิอย่างโจ่งแจ้งในน่านน้ำสากล" อันเดร คลิชาส์ ส.ส.จากพรรคยูไนเต็ด รัสเซีย พรรครัฐบาล เขียนบนเทเลแกรม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม บอกกับรอยเตอร์ว่า ปฏิบัติการในวันพุธ(7ม.ค.) ดำเนินการโดยยามชายฝั่งและกองทัพอเมริกา พร้อมเผยว่าเรือทหารหลายลำของรัสเซีย ในนั้นรวมถึงเรือดำน้ำลำหนึ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่บ่งชี้ว่ามีการเผชิญหน้าใดๆหรือไม่ ระหว่างกองทัพสหรัฐฯและกองทัพรัสเซีย
ความสัมพันธ์ระหว่งมอสโกและวอชิงตัน ดำดิ่งสู่สถานการณ์เลวร้ายสุดนับตั้งแต่สงครามเย็น หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 แต่มันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ ทรัมป์ เริ่มดำรงตำแหน่งสมัย 2 ในปีที่แล้ว และเริ่มติดต่อพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เพื่อหาทางยุติความขัดแย้ง
มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซีย รายที่ 2 ที่ถูกโค่นอำนาจในช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปี ตามหลังการพังครืนของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด แห่งซีเรีย ในเดือนธันวาคม 2024
รัสเซีย บอกว่าพวกเขาสนับสนุน เดลซี โรดิเกซ ที่สบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการเมื่อวันจันทร์(5ม.ค.) และจะเดินหน้าให้การสนับสนุนเวเนซุเอลา ในสิ่งที่มอสโกเรียกว่าเป็นภัยคุกคามอย่างโจ่งแจ้งโดยพวกลัทธิล่าอาณานิคมใหม่และการรุกรานติดอาวุธจากต่างชาติ
(ที่มา:รอยเตอร์)