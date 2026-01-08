ไหวหรือ!ปธน.โคลอมเบียกร้าวพร้อมจับอาวุธขึ้นสู้ ถ้าถูกสหรัฐฯโจมตีเหมือนเวเนฯ

ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร แห่งโคลอมเบีย เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ประกาศกร้าว "หยิบอาวุธขึ้นสู้" ในกรณีที่ถูกสหรัฐฯโจมตี ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ส่งคำเตือนว่าพวกเขาอาจเป็นเป้าหมายลำดับถัดไปต่อจากเวเนซุเอลา
ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโคลอมเบีย มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ ส่งคำเตือนอย่างโต้งๆไปถึงรัฐบาลเม็กซิโก โคลอมเบียและคิวบา ว่าพวกเขาอาจเป็นเป้าหมายลำดับถัดไป หลังจากสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์(3ม.ค.) ลักพาตัว นิโคลัส มาดูโร ผู้นำของประเทศ
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันเมื่อวันอาทิตย์(4ม.ค.) ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวหา เปโตร ว่าบงการการค้าโคเคนและแน้มว่าเร็วๆนี้เขาอาจถูกเขี่ยพ้นตำแหน่ง และเมื่อถูกถามว่าอเมริกาจะเปิดปฏิบัติการทางทหารกับโคลอมเบียหรือไม่ ทรัมป์ตอบวา "ฟังดูเข้าทีสำหรับผม"
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในช่วงต้นสัปดาห์ เปโตร ประกาศกร้าวจะขัดขืนต่อต้านคำขู่ดังกล่าวของทรัมป์ "แม้ผมไม่เคยเป็นทหาร แต่ผมรู้เกี่ยวกับสงครามและภารกิจลับ ผมสาบานว่าจะไม่แตะต้องอาวุธอีกแล้วนับตั้งแต่ข้อตกลงสันติภาพ 1989 แต่เพื่อแผ่นดินเกิดของผม ผมจะไม่ลังเลที่จะหยิบอาวุธอีกครั้ง"
ก่อนหน้าได้รับเลือกตั้งกลายมาเป็นประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายคนแรกของโคลอมเบียเมื่อปี 2022 เปโตรเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มกองโจรคอมมิวนิสต์ M-19 ซึ่งตกลงวางอาวุธและเข้าร่วมในการเมืองกระแสหลักของโคลอมเบียในช่วงปลายทศวรรษ 1980
เปโตร อ้างว่าในสมัยการดำรงตำแหน่ง เขามุ่งมั่นปราบปรามการค้าโคเคนอย่างหนักในประเทศ "ผมหยุดการปลูกใบโคคา และเริ่มแผนโน้มน้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกใบโคคา สมัครใจหันมาปลูกพืชทดแทน" เขากล่าว พร้อมชี้ว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของเขาเล่นงานแก๊งค้ายาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีความแม่นยำอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนเด็กๆและเกษตรกร และเพื่อไม่ให้ผู้คนหันไปเข้ารวมกลุ่มก่อความไม่สงบทั้งหลายเพิ่มมากขึ้น
ตามหลังคำกล่าวหาค้ายาเสพติดของคำขู่แทรกแซงทางทหารของทรัมป์ ทางเปโตรเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่ชื่นชอบธงชาติอเมริกาเหนือธงชาติโคลอมเบีย "ลาออกไป"
ตามหลังเสียงประณามจากโคลอมเบียและคิวบาต่อการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ ทรัมป์ได้ส่งเสียงขู่อย่างโต้งๆไปยังโคลอมเบียเช่นกัน โดยบอกว่าประเทศแห่งนี้พร้อมล่มสลายแล้ว
“เวเนซุเอลาป่วยหนัก โคลอมเบียก็ป่วยหนักเช่นกัน ถูกปกครองโดยคนป่วยที่ชอบผลิตโคเคนและขายให้กับสหรัฐฯ และเขาจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นานหรอก บอกได้เลย” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว
เมื่อถามว่า ประโยคข้างต้นหมายถึงสหรัฐฯ จะปฏิบัติการทางทหารในโคลอมเบียหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “ก็ฟังดูดีสำหรับผมนะ”
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)