สื่อมะกันสงสัย!กัมพูชารีบจับเจ้าพ่อสแกม'เฉินจื้อ'ส่งตัวไปจีน ตัดตอนถูกดำเนินคดีในสหรัฐฯ

มหาเศรษฐีที่เกิดในจีน ผู้ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวในสหรัฐฯ โทษฐานขโมยบิตคอยน์มูลค่าอย่างต่ำ 11,000 ล้านดอลลาร์อเมริกา ส่วนหนึ่งในอุบาย "กลลวงแบบเชือดหมู(pig butchering)" ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองอเมริกาและคนชาติอื่นๆ ถูกจับกุมในกัมพูชาและโดนส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ สื่อมวลชนอเมริกา อย่างไรก็ตามสำนักข่าวแห่งนี้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เขาจะถูกส่งตัวต่อมาดำเนินคดีในสหรัฐฯ
เฉิน จื้อ ประธานของปรินซ์กรุ๊ป กลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในกัมพูชา ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในกัมพูชา และโดนส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาในวันพุธ(7ม.ค.)
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอ้างว่า การจับกัมตัวเฉินเมื่อวันอังคาร(6ม.ค) เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน "ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในด้านต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ"
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอนัล รายงานว่า เฉิน พลเมืองกัมพูชาโดยการแปลงสัญชาติ ต่อมาได้ถูกส่งตัวไปยังจีน อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเจ้าหน้าที่จีนมีความตั้งใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับ เฉิน หรือไม่
อุบายที่เรียกว่า "กลลวงแบบเชือดหมู" เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเหยื่อจะถูกตีสนิทอย่างช้าๆผ่านความสัมพันธ์หลอกๆทางออนไลน์ อ่อนถูกล่อลวงเข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทุนแบบปลอมๆ
พวกสแกมเมอร์จะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพื่อสร้างความไว้วางใจ บ่อยครั้งเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆหรือความสำเร็จด้านการลงทุน ก่อนโน้มน้าวให้เป้าหมายถ่ายโอนคริปโตเคอร์เรนซีเข้าสู่บัญชีต่างๆที่พวกเขาควบคุมอยู่ ถ่ายเทเงินเก็บของเหยื่อไปจนเกลี้ยงและเหยื่อมักไม่สามารถถอนเงินได้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงเมื่อเดือนตุลาคม ว่าพวกเขากำลังหาทางจับกุม เฉิน ตามข้อกล่าวหาฉ้อโกงโดยใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน ตามหลังอายึดบิตคอยน์ 127,271 เหรียญ ซึ่งตอนนี้มีมูลค่าราวๆ 15,000 ล้านดอลลาร์
เมื่อถูกถามความเห็นเกี่ยวกับการจับกุม ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯในวันพุธ(7ม.ค.) พาดพิงถึงเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับหนึ่งที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม ซึ่งทาง แพม บอนดิ รัฐมนตรียุติธรรม กล่าวว่า "ด้วยการขุดรากถอนโคนอาณาจักรอาชญากรรมที่สร้างจากแรงงานบังคับและการหลอกลวง เรากำลังส่งสารอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯจะใช้เครื่องไม่เครื่องมือทุกอย่างที่มีปกป้องเหยื่อ ทวงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปกลับมา และนำพวกที่แสวงหาประโยชน์จากคนอ่อนแอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"
อัยการเผยว่าคริปโตเคอร์เรนซีที่ขโมยไปนั้น ถูกนำไปยักย้ายถ่ายเทสู่การใช้จ่ายส่วนตัวสุดหรูหราฟุ่มเฟือย ในนั้นรวมถึงนาฬิกาหรู งานศิลปะชื่อก้อง เรือยอชต์ เครื่องบินส่วนตัวและอสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายุดทรัพย์สินต่างๆอย่างเช่นแมนชันหรูในลอนดอนมูลค่า 16 ล้านดลอลาร์, อาคารสำนักงานมูลค่า 126 ล้านดอลลาร์ ในย่านการเงินของเมือง และกระทั่งภาพวาดปิกัสโซ่ ที่ซื้อในนิวยอร์ก
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า จีน ไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการกับสหรัฐฯ ดังนั้นมันจึงก่อข้อสงสัยว่า เฉิน จะถูกเคลื่อนย้ายไปเผชิญข้อกล่าวหาต่างๆในศาลอเมริกาหรือไม่ การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง 2 ชาติเกิดขึ้นน้อยมากและปกติแล้วมักส่งมอบกันผ่านข้อตกลงทางการทูตเฉพาะกิจ มากกว่าที่จะเป็นการดำเนินการผ่านกรอบทางกฎหมาย
เฉิน ยังถูกกล่าวหาปฏิบัติการ "ศูนย์สแกมออนไลน์" อันมากมายใหญ่โตในกัมพูชา โดยศูนย์สแกมเหล่านี้ใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ หลอกลวงฉ้อโกงเหยื่อในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆอีกหลายสิบชาติทั่วโลก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าวหา เฉินและปรินซ์กรุ๊ป เป็นเจ้าของและบริหารงานเขตล้อมรั้วสแกมอย่างน้อย 10 แห่งทั่วกัมพูชา บริเวณที่แรงงานหลายพันคน จำนวนมากเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากจีน ถูกกักขังและบับคับใช้แรงงานให้แบล็คเมลหรือล่อลวงเหยื่อให้ลงทุนแบบปลอมๆ
นอกจากนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐฯกล่าวหา เฉิน และ ปรินกรุ๊ป ใช้อิทธิพลทางการเมืองของพวกเขาและการติดสินบน เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญาในจีน ตามรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์
(ที่มา:นิวยอร์กโพสต์)