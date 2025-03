“เครื่องนอนไทย” บุกช่องทางออนไลน์ ปั้น Smile by PICASSO รุกGen Z

ผู้จัดการรายวัน 360 – “เครื่องนอนไทย” ปั้นแบรนด์น้องใหม่ Smile by Picasso 3 รุ่นหลัก ชูจุดแข็งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพการนอน ตอบโจทย์ Gen Zเจาะตลาดออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ AffiliateMarketingชิงตลาดชุดเครื่องนอนและที่นอนบนออนไลน์ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ชิงยอดขายในช่องทางออนไลน์รวม 50% ทุกแพลตฟอร์ม ภายในสิ้นปี 68นายสัจจะ ไชยรัตน์ติเวช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดเครื่องนอนและที่นอนชั้นนำของไทย แบรนด์ PICASSO (ปิกัสโซ่) และ LADY AMERICANNA (เลดี้ อเมริกานา) กล่าวว่า บริษัทฯ ตอกย้ำภาพผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตชุดเครื่องนอนและที่นอนของไทย ที่มีศักยภาพความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องนอนคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ PICASSO (ปิกัสโซ่) และ LADY AMERICANNA (เลดี้ อเมริกานา)บริษัทฯมีฐานการผลิตชุดเครื่องนอนและที่นอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี โดยยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าปรับตัว และไม่หยุดเรียนรู้ คิดค้น พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมที่นอน เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีกว่าในทุกมิติ พร้อมส่งแบรนด์น้องใหม่ Smile by Picasso 3 รุ่นหลัก ได้แก่ Smile-S รุ่นพ็อกเก็ตสปริง โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสปริงอิสระ ระบบ Quantum Pocket Coil , Smile-M รุ่นเมมโมรี่โฟม และ Smile–L ยางพาราแท้ 100% มีความยืดหยุ่น โดยสินค้าแบรนด์ Smile by Picasso ทุกรุ่น มีแพ็คเกจจิ้งที่ทันสมัย อัดสูญญากาศ (โลแพ็ค) สะดวกสบาย ง่ายต่อการสั่งซื้อในทุกช่องทางออนไลน์ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายราคาเริ่มต้น2,990 บาท โดยจะจัดงานเปิดตัว Smile by Picassoในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 Siam Scape @Siam Squareการเปิดตัว Smile by Picasso ทั้ง 3 รุ่น ยังสอดรับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของกลุ่ม Gen Z ที่มีแนวโน้มเลือกที่นอนและหมอนที่มีคุณภาพจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ในราคาสมเหตุสมผล ตลอดจนให้ความสนใจที่นอนรุ่นใหม่ที่มีแพ็คเกจจิ้งสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้งง่าย ขณะที่ช่องทางการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายสะดวกสบาย ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลา ยังคงได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 1ในขณะที่เทรนด์การขยายตัวของครัวเรือนคนไทยในเมืองยุคใหม่ หันมาพักอาศัยคนเดียว ซื้อคอนโด หรือแยกออกมาพักอาศัยเป็นครอบครัวเล็กมากขึ้น ซื้อบ้านใหม่ เพื่อตอบโจทย์การเดินทาง หรือต้องการใช้ชีวิตแบบส่วนตัว ตลอดจนมีพฤติกรรมสั่งของซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจชุดเครื่องนอนและที่นอนมีการเติบโต โดยบริษัทฯ คาดว่าปัจจุบันตลาดชุดเครื่องนอนและที่นอนในช่องทางออนไลน์ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2568 บริษัทฯ วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ตอกย้ำ Branding ทั้ง Mass Media และ Social Media อย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทางได้แก่ Tiktok : Picasso_comfort, Facebook : Picasso Comfort, Instagram : Picassocomfort.th, Website : https://www.picasso.co.th และLine : @picasso_comfort ตลอดจนผลักดันกลยุทธ์ Affiliate Marketing โดยมอบหมายให้ บริษัท นีโอ ไลฟ์ มีเดีย จำกัด (NEO LIFE MEDIA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ และ Tiktok เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงานร่วมกับทีมฝ่ายการตลาดของบริษัทฯโดย Smile by Picasso จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “พลังการบอกต่อ” ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยดึงเหล่า “อินฟลูเอ็นเซอร์” และ “ครีเอเตอร์” ที่น่าเชื่อถือมาร่วมแคมเปญ และการทำตลาดแบบพันธมิตร สร้างสีสันปลุกแรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Tiktok รวมไปถึงสนับสนุนสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้จากการ “ติดตระกร้า” ตลอดจนร่วมมอบดีลสุดพิเศษผ่านช่องทาง e-Commerce ชั้นนำอย่าง Shopee และ Lazada เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สะดวกและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และยังมุ่งเน้นการผลิตแบบ Net Zero รักษาสิ่งแวดล้อม Reduce GHG emission, Reduce waste to landfill, and Corporate Social Responsibility (CSR)