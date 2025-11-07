แต่ไทยให้สัญชาติ!ผู้เชี่ยวชาญครวญรบ.กัมพูชารู้เห็นเป็นใจ ถ้าเป็นพลเมืองจีน'เฉินจื้อ-ก๊กอาน-ลี ยงพัด'ถูกประหารไปแล้ว

พวกนักสังเกตการณ์กล่าวอ้างว่า เฉิน จื้อ เศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน เช่นเดียวกับนักธุรกิจชื่อดังอย่าง ก๊กอาน และ ลี ยงพัด ผู้ซึ่งเพิ่งถูกไทยถอนสัญชาติไปหมาดๆ คงจะถูกลงโทษประหารชีวิต ถ้าคนเหล่านี้เป็นพลเมืองจีนที่ถูกพบว่ามีความผิด ฐานก่ออาชญากรรมฉ้อโกงร้ายแรง
Vorn Chanlout ผู้สังเกตการณ์ด้านสังคมชาวกัมพูชา เขียนข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าพวกเศรษฐีที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล บ่อยครั้งใช้คอนเน็คชันทางการเมืองของพวกเขา ปกป้องตนเองจากการถูกดำเนินคดี พึ่งพิงอำนาจรัฐปกป้องกิจกรรมอาชญากรรมของตนเอง
นักสังเกตการณ์รายนี้กล่าวว่า เฉิน จื้อ ผู้หลบหนีซึ่งเป็นที่ต้องการตัวโดยพวกเจ้าหน้าที่จีน ฐานฉ้อโกงขนานใหญ่ แทนที่จะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน แต่เขากลับได้รับการโอบกอดจากอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ถึงขั้นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว Vorn Chanlout ระบุต่อว่าความเกี่ยวดองดังกล่าวก่อความท่อแท้แก่พวกนักลงทุนชาวจีนที่ทำธุรกิจถูกกฎหมาย ในการอัดฉีดเม็ดเงินมายังกัมพูชา ด้วยเกรงว่าจะต้องเจอกับการคอรัปชันและอิทธิพลของพวกอาชญากรภายในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล
สำนักข่าวซีเอ็นเอของสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ว่าพวกเจ้าหน้าที่ในฮ่องกงและไต้หวัน ทำการอายัดทรัพย์มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ปรุ๊ป ซึ่งควบคุมโดย เฉิน จื้อ
รายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ฮ่องกง อายัดทรัพย์สินทั้งเงินสด 354 ล้านดอลลาร์ หุ้นและกองทุนรวม ที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ป และบริษัทลูก อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการจับกุมใคร ขณะเดียวกันสหรัฐฯได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทต่างๆในฮ่องกงอย่างน้อย 18 แห่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ป ในนั้นรวมถึง Khoon Group และ Geotech Holdings
ในไต้หวัน ตำรวจแถลงจับกุมผู้ต้องสงสัย 25 รายและอายัดทรัพย์มูลค่าเกือบ 148 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปเช่นกัน ทรัพย์สินที่ถูกอายัดเหล่านั้นเกี่ยวช้องกับรถหรู 26 คัน, ที่ดินหลายแห่ง และบัญชีธนาคารจำนวนมาก
เอเชีย วัน รายงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่า เฉิน จื้อ ต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในสิงคโปร์ หลังถูกพบว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์และฟอกเงิน เจ้าหน้าที่สิงคโปร์ยังได้อายัดบ้านหรู 6 หลัง รถยนต์หรู 11 คัน และเรือยอชต์ส่วนตัว ที่ว่ากันว่าซื้อมาโดยเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้แล้ว เฉิน จื้อ ยังต้องเผชิญโทษปรับเพิ่มเติมอีก 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มเติมจากการอายัดทรัพย์และหนี้สินธนาคารที่ยังรอการชำระ มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังหาทางจับกุมตัวเขาเช่นเดียวกับพวกผู้ร่วมขบวนการอีกกว่า 30 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
ในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ทำการอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ ที่เป็นของ เฉิน จื้อ ทางเหนือของลอนดอน
แคมโบเดียรายงานปิดท้ายว่า แม้เป็นที่ต้องการตัวในต่างแดน แต่ เฉิน จื้อ ซึ่งถือครองความเป็นพลเมืองกัมพูชา ยังคงเคลื่อนไหวในฐานะบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจและที่ปรึกษารัฐบาล เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา ในวันที่ 19 เมษายน 2024 หลังได้รับบรรดาศักดิ์ออกญา ตามคำขอของ ฮุนเซน ที่ยื่นถึงกษัตริย์ ในวันที่ 10 กรฏาคม 2020
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)