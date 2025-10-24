"สิริพงศ์" โว "อนุทิน" ถอนสัญชาติ "ลียง พัด" เอาจริงปราบสแกมเมอร์เด็ดขาด

โฆษกรัฐบาลเผย "อนุทิน" ลงดาบถอนสัญชาติ "พัด สุภาภา" เดินหน้าปราบกระบวนการสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาด
วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) เวลา 12.50 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติ นายพัด สุภาภา หรือลียง พัด ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้รับสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติ แต่ยังมีพฤติการณ์ใช้สัญชาติกัมพูชา อีกทั้งมีรายงานข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศว่า บุคคลข้างต้น มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ฉ้อโกงประชาชน จนถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ดำเนินการคว่ำบาตรแล้ว เนื่องจากมีลักษณะพิเศษในการถูกอายัดทรัพย์สินเพราะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หลอกลวงไซเบอร์
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและขัดประโยชน์ต่อรัฐ รวมทั้งยังขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น จึงต้องถูกถอนสัญชาติไทย ดำเนินการตามมาตรา 19 (2) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ทั้งนี้ หากปล่อยไว้นานกว่า จะส่งผลร้ายแรงต่อประชาชนและสาธารณะได้
“การลงนามถอนสัญชาติบุคคลดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาด และไม่ลังเลจะใช้กฎหมายจัดการกับทุกบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการ อาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ ” นายสิริพงศ์