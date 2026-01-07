เดนมาร์กเดือด!จวกทรัมป์เลิกวุ่นวายกรีนแลนด์ เตือนขืนใช้กำลังยึด คือ ‘อวสานนาโต’

ผู้นำเดนมาร์กเตือนหากอเมริกาใช้กำลังบุกยึดกรีนแลนด์เหมือนที่ทำกับเวเนซุเอลาจะถือเป็นบทอวสานของนาโต ด้านปักกิ่งแซะวอชิงตันเลิกอ้างภัยคุกคามจากจีนเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัว
การแทรกแซงทางทหารของวอชิงตันต่อเวเนซุเอลาจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความปรารถนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีต่อกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ (4 ม.ค.) ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่า อเมริกาต้องการกรีนแลนด์จากจุดยืนด้านความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเดนมาร์กไม่สามารถทำได้ และสำทับว่า วอชิงตันจะกลับมาพูดเรื่องกรีนแลนด์ภายใน 20 วัน
กรีนแลนด์นั้นอุดมด้วยแร่ธาตุหายากหรือแรร์เอิร์ธที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และอาจเป็นผู้เล่นสำคัญหากน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจะเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าสายใหม่ นอกจากนั้น กรีนแลนด์ยังเป็นเส้นทางสั้นที่สุดของขีปนาวุธระหว่างรัสเซียและอเมริกา โดยที่วอชิงตันมีฐานทัพในดินแดนนี้อยู่แล้ว
นายกรัฐมนตรีเยนส์-เฟรเดอริก นีลเซนของกรีนแลนด์ ตอกกลับโดยบอกให้ทรัมป์เลิกมาวุ่นวายกับกรีนแลนด์ ขณะที่หลายประเทศในยุโรปและชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ออกมาประกาศสนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์ทันที
นีลเซนยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียให้อเมริกาเลิกฝันเรื่องการเข้าผนวกกรีนแลนด์ และสำทับว่า กรีนแลนด์พร้อมเจรจาผ่านช่องทางที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่กรุงโคเปนเฮเกน วันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเมตเต เฟรเดอริกเซน ของเดนมาร์ก ให้สัมภาษณ์เครือข่ายทีวี2 ว่า ถ้าอเมริกาตัดสินใจโจมตีทางทหารต่อเพื่อนสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ทุกอย่างจะจบสิ้นทันที ซึ่งรวมถึงนาโตและเครือข่ายความมั่นคงที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เฟรเดอริกเซนเสริมว่า การข่มขู่เดนมาร์กและกรีนแลนด์ของทรัมป์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ต่อมาในวันจันทร์ ผู้นำกรีนแลนด์เรียกร้องฟื้นความร่วมมือกับอเมริกา และขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่น แต่ควรสามัคคีกัน พร้อมย้ำว่า อเมริกาไม่สามารถยึดครองกรีนแลนด์ได้ง่ายๆ
ภัยคุกคามจากจีน
ทรัมป์เขย่าขวัญผู้นำยุโรปด้วยการบุกจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร อย่างอุกอาจกลางเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และนำตัวไปคุมขังในเรือนจำนิวยอร์ก พร้อมประกาศว่า จะเข้าบริหารเวเนซุเอลาไม่มีกำหนด รวมทั้งควบคุมแหล่งน้ำมันสำรองขนาดใหญ่ของประเทศนี้
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทรัมป์กดดันกรีนแลนด์เหมือนที่ทำกับการากัส และไม่เคยปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนนี้ เดือนที่แล้ว เขาบอกว่า มีเรือรัสเซียและจีนมากมายตลอดชายฝั่งกรีนแลนด์
วันจันทร์ กระทรวงการต่างประเทศจีนตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้วอชิงตันเลิกอ้างว่า จีนเป็นภัยคุกคามเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเอง
อาจา เคมนิตซ์ ผู้แทนของกรีนแลนด์ในรัฐสภาเดนมาร์ก กล่าวหาทรัมป์ปล่อยข่าวปลอมเรื่องเรือรบจีนและรัสเซีย พร้อมสำทับว่า คนกรีนแลนด์ต้องเตรียมพร้อมและเริ่มใส่ใจคำขู่ของทรัมป์อย่างจริงจังมากขึ้น
อุลริค แพรม แกด ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับโลกของสถาบันเดนมาร์กเพื่อศึกษาการระหว่างประเทศ ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วว่า มีเรือรัสเซียและจีนในอาร์กติกจริง แต่อยู่ไกลเกินกว่าจะมองเห็นจากกรีนแลนด์ได้ไม่ว่าจะใช้กล่องส่องทางไกลหรือไม่ก็ตาม
แอนิตตา ฮิปเปอร์ โฆษกด้านนโยบายการต่างประเทศของอียู ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า บรัสเซลส์มุ่งมั่นปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติสมาชิก
นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ของอังกฤษ ประกาศว่า มีเพียงกรีนแลนด์และเดนมาร์กที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกรีนแลนด์ ถ้อยแถลงนี้ได้รับการขานรับจากผู้นำฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์
ทั้งนี้ สถานการณ์ยิ่งคุกรุ่นขึ้นหลังจากเคที มิลเลอร์ อดีตผู้ช่วยของทรัมป์ โพสต์ภาพแผนที่กรีนแลนด์ที่เป็นสีธงชาติอเมริกัน พร้อมแคปชัน “เร็วๆ นี้” เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 ม.ค.)
นีลเซนประณามโพสต์ดังกล่าวว่า “หยาบคาย” ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ เฟรเดอริกเซนเรียกร้องวอชิงตันเลิกคุกคามพันธมิตรเก่าแก่ และย้ำว่า การอ้างสิทธิ์ในกรีนแลนด์ของอเมริกาเป็นเรื่องเหลวไหล
วันต่อมา สตีเฟน มิลเลอร์ รองประธานเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของทรัมป์ และสามีของเคที มิลเลอร์ ตอบคำถามซีเอ็นเอ็นเรื่องที่ว่า อเมริกาจะตัดความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางทหารในกรีนแลนด์หรือไม่นั้น โดยบอกว่า กรีนแลนด์ควรเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกา และไม่มีใครหน้าไหนจะมาต่อสู้กับกองทัพสหรัฐฯ เกี่ยวกับอนาคตของกรีนแลนด์
(ที่มา: เอเอฟพี/เอพี)