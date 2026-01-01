วีรบุรุษแห่งชาติ! 'กษัตริย์กัมพูชา' ต้อนรับทหารเชลย 18 นาย พระราชทานเงินทำขวัญรายละ 157,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา และสมเด็จพระมหากษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ทรงต้อนรับทหารเขมร 18 นายที่ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่บ้านเกิด หลังถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 155 วัน
สื่อ Khmer Times รายงานว่า พิธีต้อนรับการกลับประเทศจัดขึ้นที่พระราชวังหลวงกรุงพนมเปญในเช้าวันนี้ (1 ม.ค.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจและความโล่งใจของชาติ
ทหารภายใต้การนำของ ฮุน มาเนต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าเฝ้าฯ กษัตริย์สีหมุนีและพระราชมารดา ซึ่งทรงแสดงความยินดีและชื่นชมในความกล้าหาญ และความทุ่มเทของเหล่าผู้พิทักษ์อธิปไตยของกัมพูชา
ในบรรดาบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธียังรวมถึง เจ้าหญิง นโรดม อรุณรัศมี ที่ปรึกษาอาวุโสของกษัตริย์กัมพูชา และนาย กอย โซพาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักพระราชวัง
ในระหว่างพิธีต้อนรับ กษัตริย์สีหมุนีและพระราชมารดาได้ตรัสยกย่องความกล้าหาญและการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อภายใต้สภาวะที่ยากลำบากของทหารกลุ่มนี้ และตรัสถึงการเสียสละทั้งกายและใจที่พวกเขากระทำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ ทั้งสองพระองค์ยังได้พระราชทานของขวัญราชวงศ์แก่ทหารแต่ละนาย ซึ่งประกอบด้วยของใช้ในพิธีการ และเสื้อที่ระลึกประดับตราราชวงศ์ พร้อมทั้งพระราชทานเงินรางวัลให้อีกนายละ 20 ล้านเรียล (ราว 157,000 บาท)
นอกจากนี้ ยังมีการยกย่องเป็นพิเศษและให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โดยทหารนายหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานได้รับเงินเพิ่มอีก 20 ล้านเรียล ในขณะที่ทหารอีก 2 นายที่มีคู่สมรสกำลังจะมีบุตร ได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 5 ล้านเรียล (ราว 39,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ที่มา: Khmer Times