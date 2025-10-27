สื่อเขมรตีข่าวกัมพูชาทิ้งความบาดหมางกับไทย ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความอาลัย'พระพันปีหลวง'

กัมพูชา ทิ้งความบาดหมางที่มีกับไทย ระบุทั้งราชวงศ์ รัฐบาลและกองทัพ ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากทั้ง 2 ฝ่ายลงนามสันติภาพยุติความขัดแย้งตามแนวชายแดน
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส รายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยพระชนมายุ 93 พรรษา เมื่อคืนวันศุกร์(24ต.ค.)
ในวันเสาร์(25ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า
"หม่อมฉันทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างซึ้งมายังฝ่าพระบาท พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยทั้งปวง หม่อมฉันขอแสดงความเคารพยกย่องอย่างสูงสุด และขอดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ"
ในวันเสาร์(25ต.ค.) เช่นกัน สมเด็จพระมหากษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา ส่งสารแสดงความอาลัยถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในสารพระองค์ทรงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ที่ต้องสูญเสียพระมารดา
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่าวันเดียวกันนั้น ทางพระบรมวงศานุวงศ์ของกัมพูชา ได้ส่งสารถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ในขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับรัฐบาลและประชาชนคนไทย
ในสารแสดงความอาลัย นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระบุว่า “ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของพระมารดาอันเป็นที่รักของชาติไทย ขอส่งความคิดถึงและคำภาวนาไปยังสมาชิกราชวงศ์ในยามโศกเศร้านี้ด้วย”
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า จะทรงเป็นที่จดจำด้วยความเคารพและชื่นชมอย่างสูงสุด สำหรับพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรมาโดยตลอด และทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานหัตถกรรม วัฒนธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะสืบทอดแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นหลังต่อไป ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
รายงานข่าวระบุว่านายฮุน มาเนต ได้ปิดท้ายในจดหมาย แสดงความเคารพอย่างสูงสุดและอวยพรนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย สำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในความเป็นผู้นำของไทย
ในส่วนของกองทัพ ทางพลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหม ได้ส่งสารร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ไปยังพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเช่นกัน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)