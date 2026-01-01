ทั่วโลกฉลองปีใหม่!บอกลาปัญหาปี2025 ด้วยพลุไฟตระการตาและอากาศหนาวเย็น

ระหว่างเปลี่ยนจากวันพุธ(31ธ.ค.)เข้าสู่วันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ผู้คนทั่วโลกต่างพากันบอกลาปัญหาต่างๆนานาของปี 2025 และแสดงความหวังว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาในปีใหม่นี้
ช่วงเวลาเที่ยงคืน เดินทางมาถึงที่แรกตามเกาะต่างๆที่อยู่ใกล้กับเส้นแบ่งเขตวันสากล(International Date Line) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในนนั้นรวมถึงเกาะคิริติมาติ(เกาะคริสต์มาส), ตองกาและนิวซีแลนด์
เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เริ่มต้นปี 2026 ด้วยการแสดงพลุไฟตระการตาตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยพลุไฟราว 40,000 นัด ถูกจุดขึ้นทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ทั่วอาคารและเรือทั้งหลายที่อยู่ตามแนวอ่าว ในนั้นรวมถึงบริเวณสะพานฮาเบอร์และอาคารโอเปรา เฮาส์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ในปีนี้ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของซิดนีย์ ถูกจัดภายใต้การอารักขาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวด รามหลังเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงสังหารผู้คนไป 15 ราย ณ พิธียิวแห่งหนึ่งภายในเมือง เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนหลายพันรายรวมตัวกันที่หอระฆังโพชินกัค บริเวณที่จะมีการตีระฆังสีเงิน 33 ครั้งในช่วงเที่ยงคืน วัฒนธรรมที่มีรากเหง้าจากจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนา สื่อถึง 33 ชั้นสวรรค์ ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยปัดเป่าเคราะห์หามยามร้ายและอ้าแขนรับความสงบสุขและความรุ่งเรืองสำหรับปีใหม่ที่กำลังมาถึง
ราว 1 ชั่วโมงไปยังทางใต้ มีงานเฉลิมฉลองและมีการแสดงตีกลอง ณ ช่องเขาจูหยง บริเวณกำแพงเมืองจีน ไม่ไกลจากกรุงปักกิ่ง พวกนักท่องเที่ยวสวมหมวกและโบกป้ายข้อความที่มีสัญลักษณ์ของปี 2026 และสัญลักษณ์ปีม้า ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึง จะเป็นการต้อนรับปีม้า ตามปฏิทินจันทรคติของจีน
ในฮ่องกง ได้ยกเลิกจัดแสดงพลุไฟปีใหม่ประจำปี ตามหลังโศกนาฏกรรมไฟไหม้อพาร์ทเมนท์เมื่อเดือนพฤศจิกายน คร่าชีวิตผู้คน 161 ราย แต่มีการจัดแสดงไฟในธีมแห่งความหวังใหม่ในย่านใจกลางเมืองแทน
แต่ในโครเอเชีย งานฉลองเริ่มตั้งแต่หัววัน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2000 เมืองฟูซิเน จัดงานเคาท์ดาวน์ตั้งแต่ตอนเที่ยงวัน ธรรมเนียมปฏิบัติที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ฝูงชนส่งเสียงเชียร์ ชนแก้วแชมเปญและเต้นรำ ในตอนเที่ยงวัน บางส่วนที่ใจแข็งหน่อย ก็สวมหมวกซานตาคลอส วิ่งลงไปในน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งของทะเลสาบบาเจอร์
ส่วนที่อื่นๆกำลังเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเฉลิมฉลองตามธรรมเนียมในช่วงเที่ยงคืน ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในนิวยอร์ก ฝ่ายจัดได้วางแนวรั้่วกั้นรักษาความปลอดภัยและจัดตั้งเวที ก่อนหน้าที่ฝูงชนจะไหลบ่ามายังไทม์ส สแควร์ เพื่อร่วมประเพณีหย่อนลูกบอลประจำปี
บริเวณชายหาดโคปาคาบานา ในรีโอเดจาเนโร นอกเหนือจากอากาศที่อุ่นกว่าแล้ว ยังมีการจัดเวทีสำหรับงานแสดงดนตรีขนาดใหญ่และปาร์ตีพลุไฟที่เรียกว่า "Reveillon" ฝ่ายจัดแสดงความหวังว่าจะสามารถเอาชนะสถิติในกินเนสส์ เวิลด์ เรคอร์ด ปี 2024 ของตนเอง สำหรับเป็นงานเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ท่ามกลางหิมะในกรุงเคียฟและมอสโก ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างเตรียมพร้อมต้อนรับปีใหม่ ด้วยความหวังแห่งสันติ หลังความขัดแย้งลากยาวมานานเกือบ 4 ปี
"ฉันปรารถนาให้สงครามหยุดลง ฉันติดว่านี่เป็นหัวข้อหลักและหัวข้อสำคัญที่สุดสำหรับประเทศของเรา" ผู้หญิงรายหนึ่งกล่าวจากตอนกลางของกรุงมอสโก เผยแต่ชื่อว่า "ลาริซา" และบอกว่าเธอเดินทางมาจากดินแดนอัลไต เพื่อมองดูเมืองหลวงของรัสเซีย พร้อมกับครอบครัว ในช่วงวันหยุดฤดูหนาว
อย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมากในยูเครน คร่ำครวญว่สันติภาพยังคงดูเหมือนเป็นแนวโน้มที่ห่างไกล
(ที่มา:เอเอฟพี)