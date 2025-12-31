xs
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจมาตรการดูแลงานเคานต์ดาวน์ประตูท่าแพ เชียงใหม่ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



วันนี้ (31 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.30 น. พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติดูแลรักษาความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมมาตรการรักษาความปลอดภัยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 สถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ คาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน


โดยมี พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 (ผบช.ภ.5) พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5, รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ผู้แทนจาก มทบ.33 , ปปส.ภ.5, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ปภ.จังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทน บน.41, ผู้แทน ตม.เชียงใหม่, ผู้แทน ทท.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


จากนั้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ประชุมมอบนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัย 2569 โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ควบคุมภาพรวมความปลอดภัย มีกล้อง CCTV แผนการปฏิบัติกรณี จำนวนคนหนาแน่น ลดความแออัด พื้นที่เข้าออกที่สะดวก ปลอดภัย การตรวจตราความปลอดภัยช่วงก่อน และหลังการจัดงาน จัดเจ้าหน้าที่ EOD และสุนัข K9 สนับสนุนการปฏิบัติ โดยต้องทำให้ครบทุกมิติ ให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไป ควบคุมดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว


