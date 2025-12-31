เริ่มแล้วฉลองปีใหม่!ออสซี่จุดพลุไฟตระการตาต้อนรับ2026 อารักขาเข้มจากเหตุสังหารหมู่

ซิดนีย์ของออสเตรเลีย เริ่มต้นปี 2026 ด้วยพลุไฟสวยงามตระการตา ที่จัดแสดงภายใต้การยกระดับรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดเหตุกลุ่มมือปืนสังหารหมู่ 15 ศพ ณ กิจกรรมหนึ่งของชาวยิว ภายในเมืองแห่งนี้
งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในทุกๆปีของซิดนีย์ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สำหรับพลุไฟสวยงามตระการตา โดยในปีนี้พลุไฟกว่า 40,000 นัด ถูกจุดขึ้นทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ทั่วอาคารและเรือทั้งหลายที่อยู่ตามแนวอ่าว ในนั้นรวมถึงบริเวณสะพานฮาเบอร์และอาคารโอเปรา เฮาส์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ฝ่ายจัดได้จัดให้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ไว้อาลัยแก่เหยื่อเหตุโจมตีตอน 00.00น. โดยที่สะพานฮาร์เบอร์ส่องแสงสว่างไสวเป็นสีขาวและเป็นรูปเชิงเทียน สัญลักษณ์สำคัญของศาสนายิว
"ตามหลังโศกนาฏกรรมในช่วงปลายปี สำหรับเมืองของเราแล้ว เราหวังว่าปีใหม่นี้จะมอบโอกาสให้เราก้าวเดินไปด้วยกันและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังแห่งสันติสุขและความสุขในปี 2026" โคลเวอร์ มัวร์ นายกเทศมนตรีเมืองซิดนีย์กล่าวก่อนเริ่มงาน
มือปืนพ่อลูกคู่หนึ่งลงมือสังหารผู้คน 15 รายในพิธีฮานุกกาห์ของชาวยิวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ถือเป็นเหตุกราดยิงครั้งเลวร้ายที่สุดของออสเตรเลียในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ก่อความช็อคไปทั่วประเทศและโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกต่อต้านยิวที่มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศแห่งนี้
พิธีเฉลิมฉลองตามประเพณีคริสต์มาส ณ หาดบอนได ในปีนี้ เป็นไปอย่างเงียบเชียบ และกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายกิจกรรมถูกยกเลิกไป
อย่างไรก็ตามมีตำรวจราว 3,000 คน บางส่วนถืออาวุธปืนยาว ถูกส่งเข้าประจำการภายในเมือง ระหว่างพิธีเฉลิมฉลองหลักเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยปกติแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน
(ที่มา:รอยเตอร์)