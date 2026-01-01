พักยก!จีนเสร็จสิ้นซ้อมรบปิดล้อมไต้หวัน ปธน.สีกร้าวการรวมชาติ'ไม่อาจหยุดยั้งได้'

จีน เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จในการซ้อมรบรอบไต้หวัน ในนั้นรวมถึงการฝึกซ้อมกระสุนจริงที่มีเป้าหมายจำลองการปิดล้อมท่าเรือสำคัญๆและจู่โจมเป้าหมายต่างๆทางทะเล จากการเปิดเผยของกองทัพในวันพุธ(31ธ.ค.) ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศกร้าวอีกรอบว่า "การรวมชาติไม่อาจหยุดยั้งได้"
ปักกิ่งทำการยิงขีปนาวุธและประจำการเครื่องบินรบหลายสิบลำ เรือกองทัพเรือและเรือยามชายฝั่งในวันจันทร์(29ธ.ค.)และวันอังคาร(30ธ.ค.) รอบๆเกาะหลักไต้หวัน ในส่วนของไทเป ประณามการซ้อมดังกล่าวว่าเป็น "การยั่วยุอย่างสูงและขาดความยั้งคิด" และบอกว่ามันล้มเหลวในการบังคับปิดล้อมเกาะปกครองตนเองแห่งนี้
พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยปกครองไต้หวัน ดินแดนที่ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย แต่ปักกิ่งอ้างว่าเกาะแห่งนี้ที่มีประชากร 23 ล้านคน เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและขู่ใช้กำลังผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน
"การรวมชาติกับแผ่นดินแม่ แนวโน้มตามยุคสมัย เป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้" สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวในสารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากปักกิ่งในช่วงค่ำวันพุธ(31ธ.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว
โฆษกกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกแห่งกองทัพปลกแอกประชาชนจีน ระบุว่าการฝึกซ้อมภายใต้รหัส " "Justice Mission 2025" เสร็จสมบูรณ์ด้วยความสำเร็จ แต่กระนั้นทางโฆษกบอกว่าทหารจีนจะยังคงเดินหน้าฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่นต่อการขจัดความพยายามของพวกแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการ "เอกราชไต้หวัน" และ "การแทรกแซงจากภายนอก"
ยามชายฝั่งของไต้หวันเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า กองเรือรบและเรือยามชายฝั่งของจีน กำลังถอนตัวออกจากพื้นที่โดยรอบ อย่างไรก็ตามยามชายฝั่งไต้หวันได้คงการประจำการเรือไว้กลางทะเล 10 ลำ สืบเนื่องจากเรือของยามชายฝั่งจีน "ยังไม่ออกจากพื้นที่โดยสมบูรณ์" และ "เราไม่อาจปล่อยให้การ์ดตกได้"
กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในเวลาต่อมา ว่ากำลังปรับเปลี่ยนแผนที่คงไว้ซึ่งกลไกการตอบสนองที่เหมาะสม
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวันเตือนในวันพุธ(31ธ.ค.) ว่าการซ้อมรบของจีนที่เล็งเป้ามาที่เกาะแห่งนี้ "ไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆ" และก่อความเสี่ยงร้ายแรงต่อภูมิภาค "เผด็จการจีนกำลังแผ่ขยายและยกระดับการบังคับขู่เข็ญที่กอความเสี่ยงร้ายแรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาค และส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือ การค้าและสันติภาพของโลก"
นานาชาติประสานเสียงวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบของจีนในครั้งนี้ โดยญี่ปุ่นในวันพุธ(31ธ.ค.) ระบุว่าการซ้อมรบของกองทัพจีนเพิ่มความตึงเครียดทั่วช่องแคบไต้หวัน และเผยว่าได้แสดงความกังวลไปยังปักกิ่งแล้ว
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียประณามการซ้อมรบว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพและบอกว่าพวกเขาได้หยิบยกเรื่องนี้แสดงความกังวลกับกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่ง ขณะที่กระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ก็รู้สึกแสดงความกังวลอย่างยิ่งเช่นกัน โดยบอกว่าการซ้อมรบเสี่ยงบ่อนทำลายเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค
ปักกิ่งตอบโต้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการซ้อมรบนั้นนับว่าไร้ความรับผิดชอบ "ประเทศต่างๆและสถาบันต่างๆจงใจเพิกเฉยต่อขุมกำลังแบ่งแยกดินแดนในไต้หวัน ที่กำลังพยายามบรรลุเป้าหมายเป็นเอกราชผ่านวิถีทางทางทหาร" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในวันพุธ(31ธ.ค.)
"แน่นอนว่า พวกเขากำลังส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้ความรับผิดชอบต่อความจำเป็นของจีน และเป็นความเคลื่อนไหวเพียงเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณการแห่งดินแดนของจีน พวกเขาบิดเบือนข้อเท็จจรริงและสับสนระหว่างถูกผิด ซึ่งถือเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกอย่างที่สุด" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในถ้อยแถลง
(ที่มา:เอเอฟพี)