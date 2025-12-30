เอาแล้วไง!รัสเซียเดือดยูเครนใช้โดรน91ลำโจมตีบ้านพักปูติน แนวโน้มสันติภาพส่อมืดมัว

รัสเซียกล่าวหายูเครนในวันจันทร์(29ธ.ค.) ว่าปล่อยโดรนหลายสิบลำ เข้าเล่นงานหนึ่งในบ้านพักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน คำกล่าวหาที่ทางเคียฟเรียกว่าเป็นคำโกหก ที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายความพยายามยุติสงครามที่นำโดยสหรัฐฯ
เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ซึ่งปกติแล้วมักไม่แถลงเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรน เปิดเผยว่ายูเครนยิงอากาศยานไร้คนขับ 91 ลำ เข้าใส่บ้านพักของปูติน ในแคว้นนอฟโกรอด ในช่วงค่ำวันอาทิตย์(28ธ.ค.) ต่อเข้าวันจันทร์(29ธ.ค.) แต่ทั้งหมดโดนสอยร่วง
"สืบเนื่องจากความเสื่อมทรามลงโดยสิ้นเชิงของระบอบอาชญากรเคียฟ ซึ่งเปลี่ยนนโนบายสู่รัฐก่อการร้าย รัสเซียจะพิจารณาททวนจุดยืนในการเจรจาใหม่" ลาฟรอฟกล่าว
มาเรีย ชาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ประกาศกร้าวว่ามอสโกจะตอบโต้ต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่ายูเครนโจมตีบ้านพักของปูติน "จะมีการตอบโต้ในเรื่องนี้" เธอกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับทาสส์นิวส์ อย่างไรก็ตามทางสำนักข่าวรอยเตอ์ระบุว่ามอสโกไม่ได้ให้หลักฐานใดๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เรียกคำกล่าวอ้างของรัสเซียว่าเป็น "การจัดฉากโดยสิ้นเชิง" ออกแบบมาเพื่อบ่อนทำลายกระบวนการสันติภาพ แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ซึ่งต่อสายพูดคุยทางโทรศัพท์กับปูติน ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(29ธ.ค.) ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เคียฟโดยตรง
"ผมไม่ชอบมันเลย มันไม่ใช่เรื่องดี" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างโจมตี ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่บ้านพักมาร์อาลาโก ในฟลอริดา "คุณรู้ไหมว่าใครบอกกับผมในเรื่องนี้ ประธานาธิบดีปูตินเป็นคนบอกผมเอง มันคือช่วงเวลาละเอียดอ่อน มันเกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลา" ทรัมป์ระบุ
คำกล่าวหาของรัสเซียมีขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของกระบวนการสันติภาพ ยูเครนบอกว่าพวกเขาเห็นพ้อง 90% ในแผนสันติภาพที่ร่างโดยสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงในประเด็นรับประกันความมั่นคงในยุคหลังสงคราม
แต่ประเด็นดินแดนยังคงไม่คลี่คลาย และรัสเซีย ซึ่งรุกคืบในสมรภูมิรบมานานหลายเดือน ปฏิเสธแผนดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนื่องจากมันไม่อ่อนข้อต่อความต้องการสูงสุดของพวกเขา
ระหว่างพูดคุยกับ ทรัมป์ ในวันจันทร์(29ธ.ค.) ปูตินกล่าวว่าเขายังคงมุ่งมั่นในกระบวนการสันติภาพ แต่จะปรับจุดยืนการเจรจาของรัสเซีย ตามหลังคำกล่าวอ้างโดรนโจมตีบ้านพักของเขา
รัสเซียรุกรานยูคเรนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ให้คำจำกัดความว่าเป็น "ปฏิบัติการพิเศษด้านการทหาร" เพื่อกำจัดศักยภาพด้านการทหารของเคียฟและขัดขวางความพยายามขยายอาณาเขตของนาโต
เคียฟและบรรดาพันธมิตรยุโรป กล่าวว่าสงครามครั้งเลวร้ายและนองเลือดที่สุดบนแผ่นดินยุโรป นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุและเป็นการยึดครองดินแดนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันนำมาซึ่งระลอกคลื่นความรุนแรงและการทำลายล้าง
ทรัมป์ กล่าวว่า ข้อตกลงสันติภาพ "ใกล้มากๆแล้ว" ตามหลังพูดคุยกับ เซเลนสกี ในวันอาทิตย์(28ธ.ค.) ขณะที่ เซเลนสกี แถลงในวันจันทร์(29ธ.ค.) ว่าในท้ายที่สุด อเมริกาก็สัญญาให้คำรับประกันด้านความมั่นคง ในข้อตกลงหลังสงคราม ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาออกไป
อย่างไรก็ตามประเด็นหลักด้านดินแดนและอนาคตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริซเซียที่ถูกมอสโกยึดครอง บริเวณทางใต้ของยูเครน ยังคงไม่คลี่คลาย
ปูติน กำลังผลักดันควบคุมแคว้นโดนเนตสก์ ทางตะวันออกของยูเครน อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่วนหนึ่งในข้อตกลงหลังสงคราม และบอกในวันจันทร์(29ธ.ค.) ว่ากองทัพของเขายังคงมีเป้าหมายยึดแคว้นแห่งนี้ เช่นเดียวกับแคว้นอื่นๆอีก 3 แคว้น ที่มอสโกกล่าวอ้างเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน มาเป็นของตนเอง โดยการใช้กำลัง
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)