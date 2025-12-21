ปชต.ดีอย่างนี้!ทรัมป์เล็งเซ็นควักเงินรัฐชดใช้ตนเอง3หมื่นล้าน กรณีโดนเอฟบีไอบุกจู่โจมบ้านพักเมื่อปี2022

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่าเขาอาจใช้เงินรัฐบาลอเมริกา จ่ายให้ตนเอง 1,000 ล้านดอลลาร์(ราว 31,500 ล้านบาท) สำหรับเป็นค่าเสียหาย จากการที่เอฟบีไอบุกจู่โจมบ้านพักตากอากาศของเขาในมาร์อาลาโก เมื่อ 3 ปีก่อน
พวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง บุกตรวจค้นบ้านพักหรูของทรัมป์ ในปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ส่วนหนึ่งในการสืบสวนคำกล่าวหาว่าเขาจัดการเอกสารลับอย่างไม่เหมาะสม ครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก เมื่อปีที่แล้ว คดีนี้ถูกตีตกโดนศาล ซึ่งพิพากษาว่าอัยการพิเศษแจ็ค สมิธ ไม่มีอำนาจดำเนินคดีกับประธานาธิบดี
ทรัมป์ กล่าวปราศรัยระหว่างขึ้นเวทีในเมืองร็อคดี เมาท์ ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันศุกร์(19ธ.ค.) เรียกการตรวจค้นว่า "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" และอ้างว่าเอฟบีไอถูกบีบจากกระทรวงยุติธรรมของประธานาธิบดีไจ ไบเดน ณ ขณะนั้น ให้ปฏิบัติการจู่โจมดังกล่าว
"พวกอันธพาลเหล่านี้น่าสะอิดสะเอียน และเราไม่อาจปล่อยให้พวกเชาลอยนวลไปได้" ประธานาธิบดียืนยัน พร้อมบอกกับฝูงชนว่า เขาจะยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายต่อการจู่โจมดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะ "มีปัญหาเดียว คือผมกำลังเป็นคนฟ้องและเป็นคนที่มีหน้าที่เสนอทางออก ดังนั้นผมอาจจะจ่ายเงินตนเอง 1,000 ล้านดอลลาร์ และมอบเงินทั้งหมดแก่การกุศล คิดว่ามันสมเหตุสมผลดีไหม?" เขาตั้งคำถาม
ทรัมป์ อ้างว่า "ไม่เคยมีคดีอะไรเช่นนี้มาก่อน โดนัลด์ ทรัมป์ ฟ้องสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กลายมาเป็นประธานาธิบดี และตอนนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ มีหน้าที่เป็นคนยุติคดี มันอยู่ในสถานะแปลกๆใช่ไไหม ผมจำเป็นต้องทำข้อตกลง ผมต้องเจรจากับตัวผมเอง"
"ด้วยเหตุนี้ ผมอาจจ่ายเงินตัวเอง 1,000 ล้านดอลลาร์ บางทีผมอาจมอบมันให้แก่การกุศล บางทีผมอาจเก็บไว้เอง ผมไม่ต้องการทำแบบนั้น แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เงินทั้งหมดจะไปสู่องค์กรการกุศลที่ดี" เขารับปาก
ทนายความของทรัมป์ ยื่นร้องเรียนทางการปกครอง 2 คดีแยกกันในปี 2023 และ 2024 เกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯทำการสืบสวนเขา การร้องเรียนนี้ในทางเทคนิคแล้วไม่ใช่การยื่นฟ้องคดี และลำดับแรกต้องได้รับการพิจารณาทบทวนจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อสรุปว่าพวกเขาสามารถคลี่คลายข้อพิพาทนอกศาลได้หรือไม่
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเคยรายงานในเดือนตุลาคม ว่าประธานาธิบดีรายนี้ กำลังหาทางให้กระทรวงยุติธรรม จ่ายชดเชยเขา 230 ล้านดอลลาร์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)