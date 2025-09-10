ระทึก! โดรนยูเครนโจมตีเดือดโซชิที่ “ปูติน” ประชุม BRICS จากบ้านต่างอากาศในเมือง บินเข้าด้วยเครื่องลำเดียวที่ไปซัมมิตกับ “ทรัมป์” ในรัฐอะแลสกา

เอเจนซีส์ - โดรนยูเครนโจมตีเมืองโซชิชั่วข้ามคืนมาจนถึงเช้าวันอังคาร(9 ก.ย)ไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ประชุมออนไลน์จากบ้านพักตากอากาศในเมือง พบบินเข้าโซชิวันจันทร์(8 ก.ย)ด้วยเครื่องบินลำเดียวกับที่เคยบินไปประชุมซัมมิตกับทรัมป์ที่รัฐอะแลสกา Flightradar24 ยืนยันผู้นำหมีขาวอยู่ในเมืองระหว่างโดรนโจมตี
กู๊ดมอร์นิงอเมริกา ( GMA) ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(9 ก.ย)ว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์มีใจความว่า ทหารรัสเซียยิงโดรนยูเครนตกไปไม่ต่ำกว่า 31 ลำในชั่วข้ามคืนที่ผ่านมารวมถึง 15 ลำเหนือทะเลดำ โดรน 2 ลำที่ภูมิภาคคราสโนดาร์ไคร (Krasnodar Krai)
เมืองโซชินี้เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียและเคยจัดกีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 2014 ขึ้นที่นี่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลดำ
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS ทางออนไลน์จากบ้านพักตากอากาศของเขาที่เมืองโซชิในบ่ายวันจันทร์(8) อ้างอิงจากแถลงการณ์ของเครมลิน
เป็นการประชุมกลุ่ม BRICS ฉุกเฉินที่เสนอโดยประธานาธิบดีบราซิล ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ต่อปัญหาภาษีทรัมป์และมาตรการคว่ำบาตรลงโทษ
เมดูซาสื่อรัสเซียชื่อดังรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเครื่องบินออนไลน์ Flightradar24 เชื่อว่า ผู้นำรัสเซียน่าจะอยู่ในเมืองโซชิระหว่างเมืองถูกโดรนยูเครนโจมตีตลอดทั้งคืนวันจันทร์(8)
ทั้งนี้เครื่องบินประธานาธิบดีปูติน Il-96-300PU ที่มีหมายเลขหางเครื่อง RA-96024 เดินทางมาถึงเมืองโซชิในวันจันทร์(8)
เมดูซารายงานว่าเป็นเครื่องบินลำเดียวกันที่ปูตินเคยใช้เดินทางไปประชุมซัมมิตร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รัฐอะแลสกาเมื่อวันที่ 15 ส.ค ที่ผ่านมา
กู๊ดมอร์นิงอเมริการายงานว่า Bocharov Ruchey ที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านพักตากอากาศฤดูร้อนของประธานาธิบดีรัสเซียตั้งอยู่ในเขตทเซนทรัลนี(Tsentralny) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโซชิห่างจากสนามบินนานาชาติโซชิไปราว 17 ไมล์
นายกเทศมนตรีเมืองโซชิ อันเดรย์ โปรชูนิน(Andrey Proshunin) ได้โพสต์ภาพความเสียหายผ่านทางช่องทางเทเลแกรมและกล่าวว่า อนุสาวรีย์กองทัพรัสเซียได้รับความเสียหาย โดยเขาได้โพสต์ภาพความเสียหายในเขตอัดเลอร์สกี(Adlersky)ทางใต้ของท่าอากาศยานนานาชาติโซชิ
ขณะที่สำนักงานคมนาคมทางอากาศกลางรัสเซีย Rosaviatsiya ออกคำสั่งการจำกัดไฟลท์การบินชั่วคราวที่สนามบินในช่วงต้นของวันอังคาร(9)
หนังสือพิมพ์เมโทรของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดทั้งคืนเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้น 3 ครั้งที่ต่างกันไปในช่วงกลางคืนที่เมืองโซชิ