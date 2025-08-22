รมว.ยธ. ชู "การศึกษา" หัวใจหลักแก้จน-ยาเสพติด แนะ "ผู้ถูกคุมประพฤติ" กำลังสำคัญพัฒนาประเทศ

MGR Online - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ชี้พลิกโอกาสใช้ "ผู้ถูกคุมประพฤติ" เป็นกำลังพัฒนาประเทศสู่ "พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" แก้วิกฤตแรงงานขาดแคลน
วันนี้ (22 ส.ค.) ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบนโยบายสำคัญแก่กรมคุมประพฤติ โดยชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และเสนอแนวทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างกำลังคนจากภายใน รวมทั้ง การศึกษาของผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กล่าวให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบาย
นอกจากนี้ นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการประชุมออนไลน์กับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจากทั่วประเทศ จำนวน 105 แห่ง พร้อมกันด้วย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เมื่อแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนเดินทางกลับประเทศ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญว่าการพึ่งพาแรงงานต่างชาติไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืน การพัฒนาประเทศที่แท้จริงต้องมาจากศักยภาพของคนในชาติเป็นหลัก โดยกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ มีผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมกันปีละ ประมาณ 400,000 คน แบ่งเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ 200,000 คน และผู้พ้นโทษอีกประมาณ 200,000 คนต่อปี ซึ่งมองว่าคนกลุ่มนี้คือ "กำลังแรงงานที่ซ่อนอยู่" ที่รัฐบาลสามารถลงทุนพัฒนาและนำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ แทนที่จะใช้เงินหลายพันล้านบาทหมดไปกับการจ้างแรงงานต่างชาติ รัฐบาลจะได้นำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อให้พวกเขามีทักษะเทียบเท่าหรือสูงกว่าแรงงานต่างชาติ และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
"การแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุด คือ การแก้ที่การศึกษาถึง 70% และการแก้ปัญหายาเสพติดก็ต้องแก้ที่การศึกษาเช่นกัน" รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำ
พ.ต.อ.กล่าวอีกว่า กรมคุมประพฤติจะต้องเป็น "แซนด์บ็อกซ์" หรือพื้นที่นำร่องในการจัดกิจกรรม "พัฒนาพฤตินิสัย" โดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ที่เคยทำผิดพลาด ให้พวกเขากลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทั่วประเทศ โดยระบุว่างานของพวกคุมประพฤติเป็น "นวัตกรรมทางสังคม" ที่สร้างคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างความเจริญที่มั่นคงของประเทศไทยในอนาคต
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ยังได้มอบป้ายไฟร้านตัดผม และมอบทุนประกอบอาชีพ ให้นายนพพงษ์ พุ่มคง หรือ ช่างมาร์ค คนคุมประพฤติต้นแบบ ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจากทั่วประเทศ ที่ประชุมออนไลน์ด้วย