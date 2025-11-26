“ทรัมป์” ควงศรีภรรยาทำ "พิธีอภัยโทษไก่งวง" วันขอบคุณพระเจ้าในทำเนียบขาว ล้ออยากเปลี่ยนชื่อไก่งวงเป็น “ชัค” และ “แนนซี” คู่ปรับทางการเมืองแทน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เมเลาเนีย ทรัมป์ บ่ายวันนี้(25 พ.ย) ทำพิธีอภัยโทษไก่งวง 2 ตัว ก็อบเบิล (Gobble) และ แวดเดิล (Waddle) ตามธรรมเนียมวันขอบคุณพระเจ้าที่ทำเนียบขาว ล้อการเมืองครื้นเครงอยากเปลี่ยนชื่อไก่งวงเป็น “ชัค” และ “แนนซี” แต่ทำใจไม่ได้ระหว่างอเมริกาเดินหน้าเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขวันขอบคุณพระเจ้าในวันพฤหัสบดี(27 พ.ย)และวันแบล็กไฟรเดย์หรือวันเทศกาลช้อปปิ้งมโหฬาร
เดลีเมลของอังกฤษวันอังคาร(25 พ.ย) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มาพร้อมสุภาพสตรีหมายเลข 1 เมาลาเนีย ทรัมป์ ได้ทำพิธีอภัยโทษไก่งวงครั้งที่ 78 เกิดขึ้นที่บริเวณโรสการ์เดน(Rose Garden)ของทำเนียบขาวที่เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่ โดยไก่งวงขนาดใหญ่สีขาวอ้วนพีชื่อ ก็อบเบิล (Gobble) หนัก 52 ปอนด์ (23.5 กิโลกรัม) และ แวดเดิล (Waddle) หนัก 50 ปอนด์ (22.6 กิโลกรัม)นั้นผู้นำสหรัฐฯตัดสินใจอภัยโทษให้ทั้งสองตัวไม่ต้องโดนฆ่าเพื่อเป็นอาหารขึ้นโต๊ะวันขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างใด โดยตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อับราฮัม ลิงคอล์น
พิธีอภัยโทษไก่งวงของทำเนียบขาวถูกกำหนดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1989 ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ เอช.ดับเบิลยู บุชผู้พ่อ
ในงานพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่พลาดโอกาสที่จะโจมตีคู่อริทางการเมือง โดยทรัมป์ประกาศว่า เขาอยากเรียกไก่งวงทั้งสองว่า “ชัค” และ “แนนซี” ตามชื่อของผู้นำเสียงข้างน้อยสภาสูงสหรัฐฯ ชัค ชูเมอร์ และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะไม่เคยอภัยโทษคู่ปรับทางการเมืองทั้งสองจากพรรคดเดโมแครตมาก่อน
ส่งผลทำให้คนทั้งหมดในที่นั้นต่างหัวเราะออกมารวม รัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) และรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี (Pam Bondi) ที่ทรัมป์กล่าวอย่างติดตลกว่า การอภัยโทษในปีที่แล้วเป็นโมฆะเพราะเครื่องปั้มลายเซ็น(autopen) ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน
ผู้นำสหรัฐฯยังกล่าวอย่างติดตลกต่อว่า อย่ากลัวไปเพราะเขาค้นพบไก่งวง บลอสซัม (Blossom) และไก่งวง พีช (Peach) ในระหว่างทางไปสู่โรงฆ่าสัตว์แต่สามารถช่วยไว้ได้ทันและได้ประกาศการอภัยโทษให้พวกมันเช่นกัน
และยังล้อไปถึงปัญหาน้ำหนักเกินของผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ เจบี พริตซเคอร์ (JB Pritzker) และชี้ว่าถึงแม้ไก่งวง ก็อบเบิล และไก่งวง แวดเดิล จะตัวใหญ่แต่ทว่าพวกมันได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ หรือ RFK Jr ว่าทั้งสองเป็นไก่งวง MAHA 2 ตัวแรกที่มาจากคำขวัญ Make America Healthy Again หรือทำให้อเมริกากลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯยังเปิดเผยถึงที่มาของชื่อไก่งวงว่า ได้มาจากโพลที่สำรวจโดยสุภาพสตรีหมายเลข 1 สหรัฐฯบนแพลตฟอร์ม X
เดลีเมลรายงานว่า ไก่งวง ก็อบเบิล และไก่งวง แวดเดิล จะถูกส่งไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกเพรสเทจแฟมมิลี ( Prestage Family Department of Poultry Science)ชื่อดังเก่าแก่กว่า 100 ปี ของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตท รัฐแคโรไลนา จะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกมันตลอดชีวิตพร้อมกับการดูแลด้านสุขภาพ
ก็อบเบิลและแวดเดิลเป็นเพศชายทั้งคู่มาจากฟาร์มของ รอนนี ปาร์กเกอร์ (Ronnie Parker) ประธานสมาพันธ์ไก่งวงแห่งชาติสหรัฐฯ (National Turkey Federation) ที่โกลสบอโร (Goldsboro) รัฐนอร์ทแคโรไลนา