จนแต้ม!เซเลนสกีแบะท่ายอมจำนนเดินหน้าแผนสันติภาพ พร้อมพูดคุยประเด็นถกเถียงกับทรัมป์

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนเมื่อวันอังคาร(25พ.ย.) พร้อมเดินหน้ากรอบการทำงานที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ สำหรับยุติสงครามกับรัสเซีย และหารือประเด็นประเด็นโต้แย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการพูดคุยที่เขาบอกว่าจะมีบรรดาพันธมิตรยุโรปเข้าร่วมด้วย
บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและยูเครนพยายามลดช่องว่างระหว่าง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับแผนของทรัมป์ ในการยุติศึกสู้รบนองเลือดที่สุดของยุโรป และเป็นความขัดแย้งครั้งหายนะที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยยูเครนกังวลว่ากำลังถูกบีบบังคับให้ยอมรับข้อตกลงที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามเงื่อนไขของรัสเซีย ในนั้นรวมถึงการยอมสละดินแดน
ในถ้อยแถลงที่พูดส่งไปถึงแนวร่วมพันธมิตรแห่งความตั้งใจ ทาง เซเลนสกี เรียกร้องบรรดาผู้นำยุโรปพูดคุยหาข้อสรุปกรอบการทำงานสำหรับประจำการกองกำลังรับประกันสันติภาพในยูเครน และเดินหน้าสนับสนุนเคียฟต่อไป ตราบใดที่มอสโกไม่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการยุติสงคราม
"เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าการตัดสินใจด้านความมั่นคงเกี่ยวกับยูเครน ต้องมียูเครนเข้าร่วมด้วย การตัดสินใจด้านความมั่นคงเกี่ยวกับยุโรปต้องมียุโรปเข้าร่วมด้วย เพราะว่าบางอย่างต้องตัดสินใจภายใต้การสนับสนุนของประเทศหนึ่งๆหรือประชาชนของประเทศหนึ่งๆ มันมีความเสี่ยงเสมือที่จะไม่ได้ผล" ถ้อยแถลงของเซเลนสกีกล่าว "กรอบการทำงานวางอยู่บนโต๊ะ เราพร้อมเดินหน้าด้วยกัน ร่วมกับสหรัฐฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมเป็นการส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์"
เมื่อวันอังคาร(25พ.ย.) ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจาเหลือเพียงแค่ "ประเด็นเห็นต่างเล็กๆน้อยๆ" พร้อมเผยได้สั่งการให้ สตีฟ วิตคอฟฟ์ทูตพิเศษของเขา ไปพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในมอสโก ส่วน แดน ดริสคอลล์ รัฐมนตรีทบวงทหารบก พบปะกับพวกเจ้าหน้าที่ยูเครนในช่วงเวลาเกี่ยวกัน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดของกำหนดการหารือ
"ผมตั้งตาคอยด้วยความหวังพบปะกับประธานาธิบดีเซเลนสกีและประธานาธิบดีปูตินเร็วๆนี้ แต่ก็ต่อเมื่อข้อตกลงยุติสงครามนี้ได้ข้อสรุปแล้ว หรืออยู่ในขั้นสุดท้าย" เขากล่าว
อย่างไรก็ตามผู้แทนทูตรายหนึ่งของยูเครน ยังคงแสดงท่าทีระมัดระวัง ชี้ว่าการยอมสละดินแดนใดๆยังคงเป็นประเด็นติดขัดสำคัญ นั่นหมายความว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายยังคงห่างไกลจากความแน่นอน แม้มีความเห็นสอดคล้องกันในหลายประเด็น "นี่เป็นคำถามที่หนักหนาสาหัสสำหรับเราอย่างมาก"
ทรัมป์ กล่าวที่ทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(25พ.ย.) คิดว่าข้อตกลงยูเครนใกล้เข้ามาแล้วและบอกว่า "เรากำลังไปถึงจุดนั้น"
รุสเทม อูเมรอฟ หัวหน้าความมั่นคงแห่งชาติของเคียฟเปิดเผยในวันเดียวกันว่า เซเลนสกี อาจเดินทางเยือนสหรัฐฯในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ฝ่ายอเมริกายังไม่ยืนยันเกี่ยวกับโปรแกรมเยือนดังกล่าว
สารของฝ่ายยูเครน บ่งชี้ว่าความพยายามทางการทูตอย่างเข้มข้นของรัฐบาลทรัมป์ อาจผลิดอกออกผลบางอย่าง แต่มุมมองในแง่บวกใดๆอาจไม่ยืนยาวนัก เนื่องจากรัสเซียเน้นย้ำว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ข้อตกลงใดๆไถลออกจากเป้าหมายต่างๆในขั้นสูงสุดของพวกเขา
แผน 28 ข้อของทรัมป์ที่ปรากฏออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อความกังวลรอบใหม่ว่ารัฐบาลสหรัฐฯอาจมีความตั้งใจกดดันยูเครนให้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพหนึ่งๆ ที่เอนเอียงเข้าทางมอสโกอย่างมาก
ทั้งนี้แผนดังกล่าวกำหนดให้ เคียฟ ยอมสละดินแดนเกินกว่าเกือบ 20%ของยูเครน ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียมาตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เช่นเดียวกับยอมรับการจำกัดกำลังทหารและห้ามเข้าร่วมนาโต เงื่อนไขที่ทางยูคเรนปฏิเสธมาช้านาน โดยชี้ว่าเท่ากับเป็นการยอมจำนน
ความพยายามกดดันที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ถือเป็นการถาโถมแรงกดดันเข้าใส่ยูเครนและเซเลนสกี ผู้ที่เวลานี้อยู่ในภาวะอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น หลังมีข่าวคราวคอรัปชันอื้อฉาวที่ทำให้รัฐมนตรี 2 คนของเขาถูกปลดจากตำแหน่ง เช่นเดียวกับการรุกคืบในสมรภูมิรบได้มากขึ้นเรื่อยๆของรัสเซีย
เซเลนสกี อาจต้องดิ้นรนหาทางโน้มนาวให้ชาวยูเครนยอมรับข้อตกลงหนึ่งๆ ที่ถูกมองว่าเป็นการขายผลประโยชน์ของประเทศชาติ
(ที่มา:รอยเตอร์)