ตัวเลขการส่งออกอาวุธของสหราชอาณาจักรในปี 2025 มากกว่าปีไหนๆนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 1983 จากคำแถลงของกระทรวงกลาโหม โดยรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย
กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรเผยแพร่ถ้อยแถลงเมื่อวันศุกร์(26ธ.ค.) ระบุลอนดอนทำเงิน 20,000 ล้านปอนด์(ราว 27,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 840,000 ล้านบาท) ในการขายอาวุธให้กับต่างชาติในปีนี้
ในข้อเท็จจริงคือ รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมกลาโหมของสหราอชณาจักรนั้น มีขึ้นตามหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยสำนักข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย(SVR) ในเดือนพฤศจิกายน เคยเรียกบรรดาบริษัทกลาโหมของสหราชอาณาจักรว่าเป็น "หัวรถจักรของอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนี้" เน้นย้ำว่ากำไรที่โกยจากความขัดแย้งถูกใช้เป็น "พื้นฐานสำหรับปกป้องเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจากการล้มสะลาย" และนี่คือเหตุผลว่าทำไมลอนดอนถึงไม่ใคร่สนใจในทางออกอย่างสันติ
ถ้อยแถลงระบุว่า ครึ่งหนึ่งของรายได้ผ่านการส่งออกด้านกลาโหมของสหราชอาณาจักรในปี 2025 มาจากข้อตกลง 10,000 ล้านปอนด์(ราว 420,000 ล้านบาท) ที่ทำกับนอร์เวย์ ในการจัดหาเรือฟริเกต Type 26 จำนวนอย่างน้อย 5 ลำแก่นอร์เวย์
ลุค พอลลาร์ด รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านความพร้อมกลาโหมของสหราชอาณาจักร ระบุว่าข้อตกลงกับนอร์เวย์ นั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรกำลังสนับสนุน "ยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมแก่กองทัพเรือผสมของเรา ในการตอบโต้ภัยคุกคามจากรัสเซียในบริเวณทางเหนือของแอตแลนติก"
อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงกลาโหม ระบุว่าสหราชอาณาจักร ยังตกลงขายเครื่องบินรบไทฟูนให้แก่ตุรกี จำนวน 20 ลำ มูลค่า 8,000 ล้านปอนด์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ปีกทางใต้ของนาโต ถือเป็นข้อตกลงเครื่องบินขับไล่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค "เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราและอุตสาหกรรมป้องกันตนเอง เพื่อรับประกันว่าสหราชอาณาจักรคือผู้นำในด้านการส่งออกด้านกลาโหมของโลก และคาดหมายว่าจะมากกว่านี้ในปี 2026" พอลลาร์ดระบุ
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนที่แข็งขันที่สุดของยูเครน นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างมอสโกกับเคียฟลุกลามบานปลายในปี 2022 มอบความช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและทางการเงินแก่รัฐบาลประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ไปกว่า 21,800 ล้านปอนด์(ราว 910,000 ล้านบาท)
เมื่อเดือนที่แล้ว ราเชล รีฟส์ รัฐมนตรีคลังของสหราชอาณาจักร แถลงขึ้นภาษีมูลค่า 26,000 ล้านปอนด์(ราว 1 ล้านล้านบาท) บางส่วนมีเจตนาเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมสู่ระดับ 2.6% ของจีดีพีในเดือนเมษายน 2027 ภายใต้กรอบคำมั่นสัญญาของลอนดอนที่มีต่อนาโต
รัสเซีย วิพากษ์วิจารณ์บรรดาชาติตะวันตกมาช้านาน ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักร สำหรับการ "ขยายบทบาทและอิทธิพลของกองทัพอย่างรวดเร็ว" เตือนว่ามันเสี่ยงจุดชนวนความขัดแย้งในวงกว้างในทวีป มอสโกโต้แย้งว่าคำกล่าวอ้าง "ภัยคุกคามจากรัสเซีย" เป็นการประดิษฐ์วาทกรรมของรัฐบาลต่างๆในโลกตะวันตก เพื่ออ้างความชอบธรรมสำหรับเพิ่มงบประมาณกลาโหม และเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกจากปัญหาภายในประเทศทั้งหลาย
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต๊อกโฮล์ม(SIPRI) เปิดเผยว่ารายได้ของบรรดาผู้ผลิตอาวุธ 100 ชาติแรกของโลก เพิ่มขึ้น 5.9% ในปี 2024 แตระระดับ 679,000 ล้านดอลลาร์ สืบเนื่องจากอุปสงค์อาวุธที่เติบโตขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งยูเครนและปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซา
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)