นักวิเคราะห์เขมรชี้เรือฟริเกตจีนมาถึงกัมพูชายิ่งเร็วยิ่งดี ช่วยเสริมการปกป้องดินแดนทางทะเล

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า เรือฟริเกตใหม่ 1 ใน 2 ลำที่จีนต่อให้กัมพูชา ซึ่งจะมอบให้ภายใต้ ‘โครงการความช่วยเหลือทางทหารของจีนแก่กัมพูชา’ เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีรายงานว่าเรือลำแรกใกล้สมบูรณ์ 100% โดยเรือรบเหล่านี้มีไว้สำหรับใช้ในปฏิบัติการป้องกันประเทศและมนุษยธรรมทางทะเลของกัมพูชา
เตีย บัญ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ประกาศบนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ว่า เขาได้เข้าตรวจสอบเรือฟริเกตลำแรกเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา
“เรือฟริเกตลำแรก ที่เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารของจีนต่อกัมพูชาได้ประกอบและทดสอบเรียบร้อยแล้ว” เตีย บัญ ระบุ และเสริมว่าเรือฟริเกตลำที่ 2 คืบหน้าแล้ว 50% ในช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปเยี่ยมชม
อย่างไรก็ตาม เตีย บัญ ไม่ได้ระบุว่าเรือทั้งสองลำจะถูกส่งมอบให้แก่กัมพูชาเมื่อใด
ทั้งนี้ สำนักข่าวไม่สามารถติดต่อ พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงต่อสำนักข่าวขแมร์ไทม์สเมื่อปีที่แล้ว โฆษกกระทรวงกลาโหมรายนี้ได้ระบุว่าเรือถูกต่อขึ้นตามคำขอของกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ และสนับสนุนการรักษาสันติภาพความมั่นคงทางทะเล ภารกิจการค้นหาและกู้ภัย และความพยายามด้านมนุษยธรรมอื่นๆ
“กัมพูชาเป็นประเทศอธิปไตยมีสิทธิเต็มที่ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ของชาติ” พล.ท.มาลี โสเจียตา กล่าว พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชา และหลักอธิปไตย เอกราช และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ
สวน สาม นักวิเคราะห์ด้านนโยบายประจำราชวิทยาลัยแห่งกัมพูชา ได้กล่าวยินดีกับความร่วมมือครั้งนี้ โดยระบุว่าเป็นความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ทันท่วงที
“ยิ่งเรือมาถึงเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น กัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะทำสงคราม แต่การมีเรือฟริเกตที่พร้อมปฏิบัติการจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของเราในการปกป้องดินแดนทางทะเล” สวน สาม กล่าว
เขากล่าวว่าขีดความสามารถทางเรือของกัมพูชาในปัจจุบันมีจำกัด เนื่องจากเทคโนโลยีล้าสมัยและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทำให้เรือใหม่เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนามมีกำลังทางเรือที่แข็งแกร่ง
“กัมพูชาจำเป็นต้องมีศักยภาพในการป้องกันน่านน้ำของตนเอง” สวน สาม กล่าว พร้อมเสริมว่าความขัดแย้งที่ผ่านมากับไทยและการฝึกซ้อมร่วมทางทหารระหว่างไทยและจีนได้สร้างความกังวลให้กับกัมพูชา
สวน สาม กล่าวอีกว่าการส่งมอบเรือฟริเกตอย่างทันท่วงทีของจีนจะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี
“การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและเห็นได้ชัดของจีนจะช่วยรับประกันความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนในระยะยาว” สวน สาม กล่าวย้ำ
ในระหว่างการพบหารือกับฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) กัมพูชา ในปลายปี 2567 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ย้ำถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของปักกิ่งต่อพนมเปญ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้นำจีนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างประชาคมจีน-กัมพูชา ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสูง โดยมีอนาคตร่วมกัน เพื่อสันติภาพของโลกและความร่วมมือในภูมิภาค
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังเน้นย้ำถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ และยืนยันการสนับสนุนของจีนต่อบทบาทที่กำลังเติบโตของกัมพูชาทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ.