ไทยรีบแก้ข่าวด่วน!สื่อฝรั่งเศสอดีตเจ้าอาณานิคมเขมร อ้าง'กูเกิลแมพส์ลอยๆ'บอกรูปปั้นฮินดูอยู่ในฝั่งกัมพูชา

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน ไทยในวันพฤหัสบดี(25ธ.ค.) ออกมาปกป้องกองทัพกรณีรื้อถอนรูปปั้นฮินดูตามแนวชายแดนติดกับกัมพูชา ยืนกรานว่าเป็นการดำเนินการเพื่อยืนยันการเข้าควบคุมพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดน แต่ที่น่ากังวลคือสื่อแห่งนี้ที่มีสัญชาติฝรั่งเศส อดีตเจ้าอาณานิคมของกัมพูชา กลับอ้างข้อมูลจากกูเกิลแมพส์ ซึ่งไร้สถานะทางกฎหมายและใช้พิสูจน์พรมแดนไม่ได้ บอกว่ารูปปั้นดังกล่าวอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนเขมร
รายงานข่าวของเอเอฟพีเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพไทยรื้อถอนรูปปั้นฮินดู บริเวณช่องอานม้า ระบุว่าเจ้าหน้ากัมพูชาแสดงปฏิกิริยาโกรธเคืองต่อการกระทำดังกล่าว ซึ่งมีขึ้นตามหลังเหตุปะทะกันทางทหารระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้าน ที่ลากยาวมานานกว่า 2 สัปดาห์
เอเอฟพีอ้างคำกล่าวโฆษกจังหวัดพระวิหาร ระบุว่ารูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2014 ในดินแดนของกัมพูชาและถูกรื้อถอนในวันจันทร์(22ธ.ค.)
ในวันพุธ(24ธ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย ซึ่งมีชาวฮินดูเป็นคนกลุ่มใหญ่ บอกว่า "การกระทำที่ขาดความเคารพอังกล่าวส่งกระทบต่อความรู้สึกของเหล่าผู้ศรัทธาศาสนาฮินดูทั่วโลก และไม่ควรเกิดขึ้น"
อย่างไรก็ตามเอเอฟพีรายงาน รัฐบาลไทยในวันพฤหัสบดี(25ธ.ค.) ออกมาชี้แจงว่าการรื้อถอนรูปปั้น เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาด้านความมั่นคงและบริหารพื้นที่ และไม่มีเจตนาไม่เคารพต่อศาสนาใดหรือความเชื่อใดๆ
"รูปปั้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด มันเป็นแค่ชิ้นงานที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา" ถ้อยแถลงระบุตามรายงานของเอเอฟพี พร้อมอ้างไทยได้ออกถ้อยแถลงอีกฉบับ บอกว่า "รูปปั้นนี้ไม่ได้ก่อตั้งในฐานะสถานที่ทางศาสนาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือรับรองอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การรื้อถอนนี้ดำเนินการภายใต้จุดประสงค์คือยืนยันการเข้าควบพื้นที่"
นอกจากนี้แล้วรายงานของเอเอฟพีระบุว่า "รัฐบาลไทยยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความไม่สบายใจใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิด" สืบเนื่องจากภาพถ่ายที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์
วิดีโอการรื้อถอนรูปปั้นพระวิษณุ โดยใช้รถตักดิน ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนเพจสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของไทยในสัปดาห์นี้
เอเอฟพีระบุ ได้ทำการตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วและยืนยันว่าเป็นภาพที่บันทึกใกล้กับพื้นที่ช่องอานม้า อย่างไรก็ตามสื่อสัญชาติฝรั่งเศส อดีตเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาแห่งนี้ กลับอ้างข้อมูลจากการเสิร์ชกูเกิลแมพส์(ซึ่งไร้สถานะทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ใช้พิสูจน์พรมแดนไม่ได้ บ่อยครั้งมีความคลาดเคลื่อนจากสถานที่จริง โดยเฉพาะเส้นสมมติเขตแดน) ระบุว่ารูปปั้นนี้ตั้งอยุ่ห่างจากชายแดนราว 400 เมตร ในฝั่งกัมพูชา
รายงานของเอเอฟพีระบุว่าความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้าน โหมกระพือขึ้นอีกรอบในเดือนนี้ เข่นฆ่าผู้คนไป 23 รายในไทย ทั้งหมดเป็นทหาร และพลเรือน 21 รายในกัมพูชา อ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ทั้ง 2 ชาติต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นคนเริ่มการสู้รบรอบใหม่ และต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีพลเรือน ตามรายงานของเอเอฟพี พร้อมอ้างคำกล่าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ระบุในวันพฤหัสบดี(25ธ.ค.) ว่า "รูปปั้นที่ถูกทำลาย เทียบไม่ได้กับชีวิตหรือแขนและขาของทหาร"
(ที่มา:เอเอฟพี)