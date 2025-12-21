เล่นทรัมป์ซะแล้ว!นักวิเคราะห์เขมรโอดโอย โวยUSปล่อยไทยใช้F-16ถล่มกัมพูชา

สื่อกัมพูชาเผยแพร่บทความของนักวิเคราะห์ชาวเขมร ตั้งคำถามว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ถึงปล่อยให้ไทยเดินหน้าใช้เครื่องบิน F-16 ที่ผลิตโดยอเมริกา ถล่มเป้าหมายต่างๆในกัมพูชา ทั้งที่ส่งเสียงเรียกร้องให้หยุดยิง พร้อมวิงวอนวอชิงตันให้ลงมือทำมากกว่าพูด
ในบทความพาดหัว Dear United States: How Long Will You Allow Your F-16s to Kill Cambodian Civilians? ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ทาง Neang Sopheap นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ชาวกัมพูชา เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯเรียกร้องอดทนอดกลั้นและข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งในเรื่องนี้ชาวกัมพูชาชื่นชมในความพยายามทางการทูตต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการมีส่วนร่วมของอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงออกให้เห็นว่าวอชิงตันสามารถเล่นบทบาทที่สร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามบทความระบุว่าการชมเชยแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจปกป้องชีวิต เนื่องจากไทยยังคงเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของสหรัฐฯซ้ำแล้วซ้ำเล่า และด้วยคำเตือนถูกส่งออกมาโดยปราศจากผลสนองใดๆ ความพยายามทางการทูตจึงไร้ความหมาย ดังนั้นสหรัฐฯจึงควรต้องลงทำมากกว่าพูด Neang Sopheap กล่าว
Neang Sopheap ระบุว่าสหรัฐฯนำเสนอตนเองในฐานะผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปกป้องกฎหมายระหว่งประเทศและพลเรือน แต่ทุกวันนี้ชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังมีคำถามที่น่าเจ็บปวด ว่าสหรัฐฯจะปล่อยให้ใช้อาวุธของพวกเขาเล่นงานพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในกัมพูชาไปอีกนานแค่ไหน
บทความของ Neang Sopheap อ้างว่ากองทัพไทยยังคงเดินหน้าใช้เครื่องบินขับไล่เอฟ-19 ที่ผลิตโดยอเมริกา โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชา ไม่ใช่แค่ตามแนวชายแดน บ้านเรือน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, วัด, เจดีย์, สะพาน, ถนน และสถานีบริการน้ำมันถูกทำลาย เหล่านี้ไม่ใช่ฐานทัพ แต่เป็นสถานที่พลเรือน
"กัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่และไม่มีแสนยานุภาพทางอากาศปกป้องน่านฟ้า มันไม่ใช่ความขัดแย้งที่เท่าเทียม เมื่อฝ่ายหนึ่งควบคุมเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัย และฝายหนึ่งไม่มี ผลลัพธ์คือมันไม่ใช่ความขัดแย้งชายแดน แต่เป็นความทุกข์ทรมานของพลเรือน" บทความเขียน
นักวิเคราะห์ชาวเขมรรายนี้บอกต่อ ยังไม่รายงานว่า ไทย ใช้อาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างอื่นๆ ในนั้นรวมถึงกระสุนคลัสเตอร์และอาวุธที่ก่อควันพิษ การโจมตีเหล่านี้ก่อความสูญเสียแก่พลเรือนในวงกว้าง ประชาชนถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บ และมากกว่าครึ่งล้านคนต้องอพยพหลบหนีจากบ้านเรือน การกระทำดังกล่าวก่อความกังวลร้ายแรงภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การโจมตีแบบไม่เลือกหน้าใส่พื้นที่พลเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงคราม ไม่ว่าใครเป็นผู้ลงมือก็ตาม
Neang Sopheap คร่ำครวญว่า "สหรัฐฯเอาแต่พูด จีนเอาแต่พูด มาเลเซียและชาติอื่นๆเอาแต่พูด มีเสียงเรียกร้องหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยไม่รับฟังและยังคงเดินหน้าทิ้งบอมบ์ต่อไป ดังนั้นในฐานะชาวกัมพูชา ผมอยากขออเมริกาตรงๆ ถ้าเครื่องบินเอฟ-16 ที่จัดหาให้โดยสหรัฐฯถูกใช้เข่นฆ่าพลเรือน ทำไมไม่มีการรับผิดชอบ"
"ถ้าเสียงเรียกร้องหยุดยิงถูกเพิกเฉย ทำไมไม่มีผลนอง ถ้าสหรัฐฯยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำไมไม่ประณามอย่างเปิดเผยต่อการกระทำเหล่านี้หรือระงับการสนับสนุนทางทหารจนกว่าจะมีการสืบสวนอย่างเป็นอิสระ" เขาเรียกร้อง
เขาบอกต่อว่า "การขายอาวุธไม่มีความเป็นกลาง ความเป็นพันธมิตรทางทหารต้องแบกรับความรับผิดชอบ เมื่ออาวุธที่ผลิตโดยอเมริกาถูกกล่าวอ้างว่าถูกใช้ทำลายชีวิตพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน การปิดปากเงีบบไม่ใช่ความเป็นกลาง นี่ไม่ใช่ความเกลียดชังที่มีต่ออเมริกา แต่มันคือการวิงวอนไปถึงค่านิยมของอเมริกาเอง"
"พลเรือนกัมพูชาควรได้รับการปกป้องแบบเดียวกับพลเรือนอื่นๆทั่วโลก ชีวิตของพวกเขาไม่ได้สำคัญน้อยกว่า เพียงเพราะพวกเขาเป็นชาติเล็กๆ ยากจนหรือถูกมองข้ามทางภูมิรัฐศาสตร์ ถ้าเอฟ-16ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ถูกใช้บอมบ์พลเรือนกัมพูชา สหรัฐฯต้องดำเนินการในทันที ประวัติศาสตร์จะจดจำไม่เพียงเฉพาะใครเป็นคนหย่อนระเบิด แต่จะจดจดคนที่มีอำนาจหยุดมัน แต่เลือกไม่ทำ เช่นกัน"
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)