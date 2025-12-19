เริ่มเข้าทางเรา!สื่อระดับโลกตีข่าวเหมือนUS-จีนไฟเขียว ไทยขยี้กัมพูชาทำสงครามกับพวกสแกมเมอร์

สื่อมวลชนต่างประเทศตีข่าว กองทัพไทยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเหตุปะทะนองเลือดกับกัมพูชา เป็นการต่อสู้กับพวกอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมระบุแรงจูงใจใหม่สำหรับการทิ้งบอมบ์ถล่มสถานที่ต่างๆตามแนวชายแดนในเวลานี้ มีเป้าหมายอยู่ที่การขุดรากถอนโคนพวกสแกมเมอร์ และบ่งชี้เป็นนัยว่าทั้งสหรัฐฯและจีนดูจะไฟเขียวปฏิบัติการดังกล่าว
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงาน ในปฏิบัติการที่เรียกว่า "การทำสงครามกับกองทัพสแกม" กองกำลังหนึ่งของไทยที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบตามแนวชายแดน ระบุว่าในสัปดาห์นี้ พวกเขาส่งกำลังพลเข้าไปยังแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามโลก ที่ปฏิบัติการอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาวและพม่า
บลูมเบิร์กระบุว่าสุ้มเสียงใหม่ของไทยคือการดึง 2 วิกฤตที่กำลังคุกรุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือสงครามตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่สังหารผู้คนไปหลายสิบรายและประชาชนต้องพลัดถิ่นฐานเกือบครึ่งล้านคน กับการต่อสู้กับระบบนิเวศอาชญากรรมไซเบอร์อันใหญ่โต ที่ฉ้อโกงคนทั่วโลกไปหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ หลักๆจากเล่ห์กลฉ้อโกงการลงทุนที่เรียกว่า "pig-butchering" และกลลวงคอลล์เซ็นเตอร์
รายงานของบลูมเบิร์กระบุการวางกรอบดังกล่าวของไทย แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯกำลังหาทางเป็นแนวร่วมกับทั้งสหรัฐฯและจีน ที่ต่างผลักดันให้บรรดาชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปราบปรามปฏิบัติการสแกม
ในถ้อยแถลง 2 ฉบับแยกกันในสัปดาห์นี้ กองทัพภาคที่ 2 ของไทย ที่รับผิดชอบการสู้รบ 4 จาก 7 จังหวัดตามแนวชายแดน ระบุว่าเป้าหมายบางส่วนของกองทัพไทยที่เล่นงานกัมพูชาในเดือนนี้ คือเขตล้อมรั้วสแกม ที่ถูกใช้งานโดยกองกำลังกัมพูชา หลังจากก่อนหน้านี้กองทัพไทยมุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายด้านการทหารเท่านั้น
"ไทยตัดสายเลี้ยงชีพทางลอจิสติกและปฏิบัติการ รวมถึงรื้อถอนโครงสร้างสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติ" กองทัพภาคที่ 2 ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันพุธ(17ธ.ค.) ตามรายงานของบลูมเบิร์ก "ศัตรูที่แท้จริงคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและโครงสร้างทางอำนาจที่ประคับประคองผลประโยชน์ผิดกฎหมายผ่านความรุรแรง"
ทั้งนี้ถ้อยแถลงอีกฉบับที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 2 เผยว่ากองกำลังของไทยได้ทำลายที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์อย่างน้อย 6 แห่ง ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคาสิโนเช่นกัน ในนั้นรวมถึง 2 แห่งที่เคยถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนให้ความสนใจกับการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้านอาเซียนที่เคยปะทุขึ้นมาแล้วกรอบหนึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาขู่กำหนดข้อจำกัดทางการค้ากับทั้ง 2 ประเทศ ในช่วงปลายเดือนกรฏาคม เพื่อหยุดการสู้รบระหว่ง 2 ชาติ จากนั้นก็ร่วมเป็นสักขีพยานในปฏิญญาสันติภาพในเดือนตุลาคม
ทรัมป์ บอกว่าผู้นำทั้ง 2 ประเทศ รับปากหยุดการสู้รบหลังจากพูดคุยกับทั้งคู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่บลูมเบิร์กระบุว่าในถ้อยแถลงของไทยในสัปดาห์นี้ บ่งชี้เป็นนัยว่ารัฐบาลสหรัฐฯไฟเขียวโดยปริยายให้ไทยเดินหน้าโจมตีต่อไป
"นี่อธิบายได้ว่าทำไม หลายประเทศ แม้ส่งเสียงเรียกร้องสำหรับข้อตกลงหยุดยิง แต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกับไทย ในนั้นรวมถึงสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนว่าเอ่ยปากเตือนอย่างนุ่มนวลในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ" ทหารไทยบอกกับบลูมเบิร์ก อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
สำนักข่าวบลูมเบิร์รายงานว่าไทยใช้เครื่องบินขับไล่เอฟ-16 และกริพเพน ทิ้งบอมบ์ใส่อาคารและสะพานที่ถูกใช้งานโดยกองทัพกัมพูชามาตั้งแต่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนปะทุขึ้นอีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม ไทยบอกว่าในเป้าหมายเหล่านี้ รวมไปถึงคาสิโนร้าง ที่กลายมาเป็นศูนย์บัญชาการโดรน, คลังเก็บอาวุธ ที่ตั้งกองบัญชาการทหารและพลซุ่มยิง
บลูมเบิร์ก รายงานต่อว่า ในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุไทยใช้เอฟ-16 ทิ้งระเบิด 2 ลูกในปอยเปต แหล่งคาสิโนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่ตั้งของปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาไม่ได้บอกว่าระเบิดลงที่คาสิโนหนึ่งใดหรือไม่ ในขณะที่กองทัพอากาศไทยยืนยันว่าพวกเขาเล็งเป้าหมายไปที่คลังเก็บจรวด
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ตอบคำถามหนึ่งที่สอบถามว่าไทยกำลังเล็งเป้าหมายอย่างเจาะจงไปที่คาสิโนของกัมพูชาใช่หรือไม่ ซึ่งเขาตอบว่าเป้าหมายทั้งหมดทั้งมวลนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเป้าหมายด้านการทหาร "การโจมตีไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงคาสิโนและสแกมเมอร์แต่เพียงอย่างเดียว ทุกเป้าหมายถูกระบุอย่างชัดเจนว่าถูกใช้เป็นฐานทหาร บ่อยครั้งรวมถึงเป็นศูนย์บัญชาการโดรนและคลังอาวุธ"
รายงานข่าวของบลูมเบิร์กระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี ไทยยกระดับปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ปฏิบัติการจากบรรดาชาติเพื่อนบ้านในอาเซียน ความเคลื่อนไหวที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากประธานธิบดีสี จิ้น ผิง ของจีน แม้ขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) จีน ได้ส่งทูตพิเศษไปยังกัมพูชาและไทย เพื่อเป็นคนกลางหาทางยุติความข้ดแย้ง
ปฏิบัติการของกองทัพไทยที่เล็งเป้าไปยังคาสิโนของกัมพูชา มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้มาตรการต่างๆนานาในการเง่นงานเศรษฐกิจผิดกฎหมาย ไทยยังระงับการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชา ในนั้นรวมถึงเชื้อเพลิงที่เชื่อว่าถูกใช้ส่งเสริมกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ และห้ามคนไทยเดินทางไปทำงานในปอยเปต บลูมเบิร์กรายงาน
มาตรการต่างๆเหล่านี้มีขึ้นหลังจากไทยได้ตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ตและอุปทานเชื้อเพลิง ในบางพื้นที่ของพม่า ที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตั้งของปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้แล้วไทยและกัมพูชายังร่วมมือกันรื้อถอนศูนย์สแกมเมอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่พักของแรงงานต่างด้าวเหยื่อค้ามนุษย์หลายร้อยคนในปอยเปต
กองทัพไทยยังเผยด้วยว่าระหว่างการเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯของหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธ(17ธ.ค.) พวกเจ้าหน้าที่จีนให้มุมมองของพวกเขาที่มีต่อรัฐบาลกัมพูชาว่า "มีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับปฏิบัการสแกมเมอร์บางส่วน" คำพูดที่มีขึ้นแม้ว่ารัฐบาลของฮุน มาเนต ในพนมเปญ ปฏิเสธเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)