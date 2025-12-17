'ทรัมป์' ประกาศให้ 'เฟนทานิล' เป็น 'อาวุธทำลายล้างสูง' ปูทางยกระดับกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติด

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันจันทร์ (15 ธ.ค.) ประกาศให้เฟนทานิลเป็นอาวุธทำลายล้างสูง (weapon of mass destruction) ซึ่งเป็นการขยายอำนาจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการต่อสู้กับยาโอปิออยด์สังเคราะห์ชนิดนี้ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดปีละหลายหมื่นรายในสหรัฐอเมริกา
การกำหนดสถานะดังกล่าวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับยาเสพติด บ่งชี้ถึงเจตนาของ ทรัมป์ ที่จะจัดการกับเฟนทานิลไม่เพียงแต่ในฐานะวิกฤตด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเทียบเท่ากับสงครามเคมี
การจัดประเภทดังกล่าวยังถือเป็นการยกระดับความเข้มข้นในการปราบปรามสิ่งที่ ทรัมป์ เรียกว่าว่าเป็นแก๊งอาชญากรที่มุ่งมั่นที่จะนำยาเสพติดเข้ามาในสหรัฐฯ อย่างมหาศาล และทำให้เพนตากอนมีอำนาจในการช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และอนุญาตให้หน่วยข่าวกรองใช้เครื่องมือซึ่งปกติแล้วจะสงวนไว้สำหรับงานต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธ เพื่อต่อต้านผู้ค้ายาเสพติด
“เรากำลังจัดให้เฟนทานิลเป็นอาวุธทำลายล้างสูงอย่างเป็นทางการ ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ” ทรัมป์ กล่าวในงานอีเวนต์ที่ทำเนียบขาวซึ่งจัดเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยปกป้องพรมแดนทางใต้ของสหรัฐฯ กับเม็กซิโก “พวกเขากำลังพยายามทำลายประเทศของเราด้วยยาเสพติด”
“ยาเฟนทานิลผิดกฎหมายนั้นใกล้เคียงกับอาวุธเคมีมากกว่ายาเสพติด” คำสั่งของ ทรัมป์ ระบุ
การที่ ทรัมป์ กำหนดให้แก๊งค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติในปีนี้ได้เปิดประตูสู่การปฏิบัติการทางทหารต่อพวกเขา โดยนับแต่ต้นเดือน ก.ย. เป็นต้นมา รัฐบาล ทรัมป์ ได้โจมตีเรือต้องสงสัยขนยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า 20 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 80 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่า การโจมตีเช่นนี้อาจผิดกฎหมาย และมีหลักฐานน้อยมากหรือไม่มีเลยที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่า เรือเหล่านั้นบรรทุกยาเสพติด หรือจำเป็นต้องระเบิดเรือแทนที่จะหยุดเรือ ยึดสินค้า และสอบสวนผู้ที่อยู่บนเรือ
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (10) ที่แล้ว พบว่าชาวอเมริกันจำนวนมากคัดค้านปฏิบัติการโจมตีเรืออย่างรุนแรงของกองทัพสหรัฐฯ ในนี้รวมถึงฐานเสียงรีพับลิกันประมาณ 1 ใน 5
ทรัมป์ ขู่จะใช้มาตรการโจมตีทางบกในเวเนซุเอลา โคลอมเบีย และเม็กซิโกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อต่อสู้กับการค้ายาเสพติด และในเอกสารยุทธศาสตร์ฉบับใหญ่ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ กล่าวว่า นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลของเขาจะมุ่งเน้นไปที่การยืนยันอำนาจเหนือกว่าของสหรัฐฯ ในซีกโลกตะวันตก
เม็กซิโกเป็นแหล่งผลิตยาเฟนทานิลผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งไปยังสหรัฐฯ ทว่าสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดชนิดนี้มาจากจีน
ยาโอปิออยด์ชนิดนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์