ทำเนียบขาวขู่ซ้ำ!บอกทรัมป์คาดหวังไทย-กัมพูชายึดข้อตกลงหยุดยิง จะลงโทษใครก็ตามเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน

โฆษกทำเนียบขาว ระบุประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คาดหมายไทยและกัมพูชายึดถือคำมั่นสัญญาที่ลงนามในข้อตกลง และจะลงโทษใครก็ตาม ถ้ามันจำเป็นสำหรับหยุดการเข่นฆ่าและรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืน
ความเคลื่อนไหวของทำเนียบขาว มีขึ้นหลังจากผู้นำของไทย ประกาศเมื่อวันเสาร์(13ธ.ค.) จะเดินหน้าสู้รบตามแนวชายแดนที่เป็นข้อพิพาทกับกัมพูชา ในขณะที่เครื่องบินรบโจมตีเป้าหมายต่างๆ ไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีทรัมป์ บอกว่าเขาเป็นคนกลางในข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่
นายอนุทิน รักษาการนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร "จนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่มีอันตรายและภัยคุกคามต่อดินแดนและประชาชนของเราอีกต่อไป"
รายงานของรอยเตอร์ระบุ ทรัมป์ ซึ่งเป็นคนกลางข้อตกลงหยุดยิงในข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานเมื่อเดือนตุลาคม ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายอนุทินและ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาในวันศุกร์(12ธ.ค.) และบอกว่าผู้นำทั้ง 2 ชาติเห็นพ้อง "หยุดยิงทั้งหมด"
อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ระบุว่าทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีการพาดพิงถึงข้อตกลงใดๆในถ้อยแถลงที่มีขึ้นตามหลังพูดคุยกับทรัมป์ และนายอนุทิน บอกว่าไม่มีการตกลงหยุดยิงใดๆ "ผมขอพูดให้ชัด ปฏิบัติการของเราในตอนเช้าวันนี้ พูดแทนได้เป็นอย่างดีแล้ว" นายอนุทินโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
โฆษกทำเนียบขาวรายหนึ่งระบุในถ้อยแถลงว่า "ประธานาธิบดีคาดหมายว่าทุกฝ่ายจะยึดถืออย่างเต็มที่ต่อคำมั่นสัญญาต่างๆที่พวกเขาเคยให้ไว้ในการลงนาข้อตกลงเหล่านี้ และเขาจะให้ใครบางคนต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหยุดเข่นฆ่าและรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืน"
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กในวันเสาร์(13ธ.ค.) บอกว่าเขายินดีกับข้อตกลงหนึ่งของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมตรีกัมพูชา ผู้ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพ สำหรับหยุดความเป็นปรปักษ์ตั้งแต่เย็นวันเสาร์เป็นต้นไป
อันวาร์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาเซียน โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เรียกร้องทั้ง 2 ฝ่าย "อดทนอดกลั้นจากปฏิบัติการทางทหารใดๆเพิ่มเติม ในนั้นรวมถึงการใช้กำลังและเคลื่อนไหวเดินหน้ากำลังพลติดอาวุธ"
เขาบอกว่าคณะสังเกตการณ์อาเซียนที่นำโดยผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองของมาเลเซีย จะถูกส่งเจ้าประจำการตามแนวชายแดนและรัฐบาลสหรัฐฯจะมอบดาวเทียมที่มีศักยภาพติดตามสถานการณ์
นายอนุทินบอกว่า "ไม่มีข้อตกลงหยุดยิงใดๆ" เมื่อถูกพวกผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอของมาเลเซีย ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กล่าวระหว่างแถลงข่าวยืนยันว่าไทยจะร่วมมือกับคณะสังเกตการณ์ แต่การหยุดยิงใดๆจะจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยการเจรา "เราไม่สามารถแถลงหยุดยิง ในขณะที่การสู้รบยังคงมีอยู่" เขากล่าว ตามรายงานของรอยเตอร์
กัมพูชาและไทยใช้อาวุธหนักยิงตอบโต้กันไปมาในหลายจุดตามแนวชายแดนระยะทางกว่า 817 กิโลเมตรมาตั้งแต่วันจันทร์(8ธ.ค.) ในบางจุดมีการสู้รบกันหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่การปะทะ 5 วันในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ทรัมป์ช่วยระงับการสู้รบดังกล่าว ด้วยการต่อสายโทรศัพท์หาผู้นำทั้ง 2 ชาติ
ทรัมป์ ซึ่งเน้นย้ำว่าตนเองคู่ควรกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาาพ กระตือรือร้นที่จะเข้าแทรกแซงอีกครั้งเพื่อกอบกู้ข้อตกลง ตามรายงานของรอยเตอร์
รายงานข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า ไทย ระงับข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากทหารไทยรายหนึ่งต้องพิการจากการเหยียบทุ่นระเบิด หนึ่งในหลายทุ่นระเบิดที่ทางไทยระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ที่เพิ่งลักลอบวางโดยฝ่ายกัมพูชา
(ที่มา:รอยเตอร์)