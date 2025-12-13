'ฮุน มาเนต' ท้าใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพิสูจน์ 'ไทย-กัมพูชา' ใครเริ่มยิงก่อนในวันที่ 7 ธ.ค.

นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา เสนอวันนี้ (13 ธ.ค.) ให้มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบอย่างอิสระว่า ฝ่ายใดกันแน่ที่เริ่มต้นการปะทะซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ขณะที่การสู้รบชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาย่างเข้าวันที่ 7
ฮุน มาเนต กล่าวว่า เขาได้หยิบยกข้อเสนอนี้ขึ้นมาหารือระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 และ 12 ธ.ค. รวมถึงกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาด้วย
นายกฯ กัมพูชา ระบุว่า เขียนว่า “เกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกันในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ธ.ค. 2025 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสองประเทศ ผมได้เสนอแนะต่อผู้นำทั้งสองว่า กองทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียสามารถใช้ขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกไว้ในช่วงเวลานั้นและภายใน 24 ชั่วโมงถัดมา เพื่อตรวจสอบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน”
เขายังกล่าวขอบคุณผู้นำทั้งสองสำหรับควาใพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน พร้อมทั้งย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ตามปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์
“นี่อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและโปร่งใสที่สุดในการตรวจสอบเหตุการณ์ กัมพูชาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกวิถีทางที่จำเป็น” เขากล่าวเสริม
คำแถลงของ ฮุน มาเนต มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดี ทรัมป์ ประกาศว่าผู้นำของกัมพูชาและไทยได้ตกลงที่จะยุติการสู้รบ และกลับคืนสู่ข้อตกลงสันติภาพ
“พวกเขาตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดโดยมีผลตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป และกลับไปสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิมที่ทำไว้ระหว่างพวกเขาและผม โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม” ทรัมป์เขียนไว้ในบัญชี Truth Social
ทรัมป์ ยังกล่าวถึงการปะทะกันตามแนวชายแดนว่าเป็น “การปะทุขึ้นอีกครั้งที่น่าเศร้าของสงครามที่ยืดเยื้อมานาน”
แม้จะมีคำประกาศดังกล่าว ทว่าการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งใหม่ระหว่างกัมพูชาและไทยยืดเยื้อเข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วในวันที่ 13 ธ.ค. โดยมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 11 คน และบาดเจ็บมากกว่า 70 คน การสู้รบดังกล่าวทำให้ประชาชนกว่า 270,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. กระทรวงกลาโหมของกัมพูชารายงานว่า กองกำลังไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำทำการโจมตีทางอากาศ โดยทิ้งระเบิดรวม 7 ลูก ในหลายจุด รวมถึงระเบิดทำลายสะพานจึยจุมเนี้ยะ (Chey Chamnas Bridge)
