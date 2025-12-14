ผวา'อนุทิน'!เขมรสอนคนไทย'ถ้าอยากมีสันติภาพ' ให้เลือกผู้นำที่ไม่กระหายสงคราม

เขียว รามี รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ฝากบอกไปยังพวกนักธุรกิจและนักการเมืองไทย ถ้าต้องการให้กัมพูชาและไทยมีสันติ ไม่มีสงครามและไม่มีการนองเลือดอีกต่อไป รวมถึงทำธุรกิจอย่างสะดวกสบายและมีรายได้งาม ไทยต้องเลือกผู้นำใหม่ที่ไม่ใช่พวกกระหายสงคราม และอย่ามองบรรดาชาติเพื่อนบ้านเป็นศัตรู เรียนรู้หนทางแห่งการจับมือก่อความร่วมมือและการพัฒนา
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey รายงานว่ารัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชารายนี้ โพสต์ข้อความดังกล่าวบนเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์(13ธ.ค.) พร้อมระบุมันมีขึ้นในขณะที่การเมืองภายในประเทศของไทยกำลังตกอยู่ในความยุ่งเหยิง กษัตริย์โปรดเกล้าฯยุบสภาและนายกรัฐมนตรีของไทยยังมองกัมพูชาเป็นศัตรู และกล่าวอ้างว่าไทยจะเดินหน้าโจมตีต่อไปจนกว่าภาคกลาโหมกัมพูชาไม่เหลือความเข้มแข็งอีกแล้ว แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯและประธานอาเซียนเป็นคนกลางให้ 2 ฝ่ายหยุดการสู้รบ
โดย เขียว รามี รัฐมนตรีอาวุโส ซึ่งเกี่ยวข้องในแวดวงการเมืองกัมพูชามานานหลายทศวรษ บอกกับประชาชนคนไทยว่า คำพูดของนายอนุทิน ซึ่งประกาศเดินหน้าทำสงครามกับกัมพูชา แสดงให้เห็นว่านายอนุทินเป็นคนโหดเหี้ยมและป่าเถื่อน ไม่เคารพและไม่ให้ค่าชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของทหารไทย
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา มองว่าคำพูดของนายอนุทิน กำลังโหมกระพือความโกรธเคืองแก่กลุ่มคนทุกรุ่นอายุของกัมพูชา ที่ยืนหยัดต่อสู้โดยปราศจากความหวาดกลัวว่าจะสูญเสียชีวิต เพื่อปกป้องครอบครัวและดินแดนจากการรุกรานของศัตรูในทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตอย่างสันติระหว่างประชาชนชาวกัมพูชาและไทยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
รายงานของ kampucheathmey ระบุว่า ในขณะที่ไทยมีแผนเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ทางรัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชารายนี้บอกกับไทยว่า "ทางออกเดียวคือ ปัญญาชนคนไทย ประชาชนคนไทย นักธุรกิจและนักการเมืองไทย ผู้ที่รักสันติ รักมิตรภาพ รักชีวิตมนุษย์และรักการพัฒนาที่นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ควรเลือกผู้นำที่มีคุณสมบัติที่ดีเพื่อสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนติดกับกัมพูชา ยกระดับความเป็นมิตรร่วมกันมากขึ้น ร่วมมือพัฒนาในระยะยาว มิเช่นนั้นแล้ว เหตุนองเลือดของผู้คนของทั้ง 2 ประเทศ จะไหลนองอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด"
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey ระบุว่ากองทัพไทยเปิดศึกความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านทางตะวันตก และกล่าวอ้างว่าความขัดแย้งในปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะทหารไทยเปิดฉากรุกรานกัมพูชาอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ก่อความทุกข์ทรมานไม่ใช่แค่กับประชาชนคนไทยเอง แต่ยังรวมถึงประชาชนชาวกัมพูชาด้วย
ทั้งนี้ kampucheathmey รายงานปิดท้ายอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสด ระบุว่านายประวิตร โรจนพฤกษ์ นักหนังสือพิมพ์ชาวไทย ร้องขอประชาชนคนไทยผู้รักสันติรวมตัวเดินขบวนในกรุงเทพฯเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์(13ธ.ค.) เรียกร้องพวกผู้นำไทยให้หยุดสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาในทันที
