“ฮุน มาเนต” ซัดนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านให้หยุดทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาชายแดน

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้แสดงความเห็นตอบโต้นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านชาวกัมพูชาในต่างประเทศ ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาชายแดน โดยเรียกร้องให้คนเหล่านั้นหยุดแสดงตนว่ามีความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านชายแดนที่มีความเป็นมืออาชีพ และยังระบุว่าความเห็นต่อสาธารณะของนักเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนที่และการปักปันเขตแดน
“ผมขอเสนอว่าหากคุณหรือกลุ่มของคุณไม่เข้าใจแผนที่ หรือกิจการด้านชายแดนอย่างชัดเจน ก็ไม่ควรแสร้งทำเป็นว่ามีความรู้มากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านชายแดนที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ หากคุณไม่กลัวว่าจะถูกมองว่ามีความรู้น้อยกว่า และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคการใช้แผนที่ โดยเฉพาะแผนที่ที่คุณคัดลอกมาจากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ คุณสามารถขอให้รัฐบาลส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชายแดนตัวจริงบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นฐานทางเทคนิคของการตีความแผนที่ได้” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
ผู้นำกัมพูชากล่าวเสริมว่า ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการทำแผนที่จะช่วยให้ผู้วิจารณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องมากขึ้น เมื่อกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความจริง
ฮุน มาเนต ระบุว่า แม้โดยทั่วไปแล้วเขาไม่ชอบที่จะโต้ตอบนักการเมืองกัมพูชา ในขณะที่ประเทศกำลังจัดการกับปัญหาชายแดน แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องชี้แจงประเด็นต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
การตอบโต้ของผู้นำเขมรครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากอัม สม อาน ได้โพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าพื้นที่ของอ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ของไทย และใกล้กับจ.พระตะบองของกัมพูชา เคยเป็นฐานของเขมรแดงในอดีต และไทยได้รุกล้ำดินแดนกัมพูชา และเขายังอ้างว่าการที่กัมพูชายอมรับการปักหมุดใหม่ ส่งผลให้กัมพูชาเสียพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร
ฮุน มาเนต ได้อ้างถึงคำชี้แจงของนายพลวาย เชียน รัฐมนตรีอาวุโส อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในช่วงทศวรรษ 1980 ที่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอัม สม อาน
นายพลวาย เชียน รัฐมนตรีอาวุโสและอดีตผู้ว่าราชการจ.ไพลิน ระบุว่าคำกล่าวอ้างของอัม สม อาน เป็นเรื่องกุขึ้นที่มีเจตนาปลุกปั่น มีเป้าหมายเพื่อสร้างความไม่สงบในสังคม และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง เขาย้ำว่ากิจการชายแดนดำเนินการโดยรัฐบาลกัมพูชาและคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญา แผนที่ และเอกสารสมัยฝรั่งเศส
ฮุน มาเนต ยังกล่าวว่า เนื่องจากอัม สม อาน อาศัยอยู่ต่างประเทศ เขาเสนอให้อัม สม อาน แต่งตั้งตัวแทนในกัมพูชาเพื่อสังเกตการณ์และนำความรู้ที่ได้รับไปให้ความรู้แก่อัม สม อาน และกลุ่มของเขาในต่างประเทศ
“ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานบางประการของการอ่านแผนที่ทางเทคนิคแล้ว คุณจะมีความสามารถในการพูดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมหากคุณยึดถือในความจริง และหวังว่าจะไม่กล่าวหานายพลวาย เชียน ว่าโกหกหรือทรยศผลประโยชน์ชาติ เหมือนที่มักกล่าวหาคนอื่น” ฮุน มาเนต กล่าว.