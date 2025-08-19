ทีหลังคิดก่อนพูด!เขมรได้ทีเย้ยไทยโดนวิจารณ์หนัก บอก'จิรายุ'โฆษกรบ.กลับกลอกล้มแผนเชิญ'ล็อบบี้ยิสต์'

ขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชา กล่าวอ้างว่า ไทย กำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ต่อการถอนคำเชิญ ไมเคิล อัลฟาโร่ ล็อบบี้ยิสต์ชาวสหรัฐฯ เดินทางเยือนเพื่อสังเกตการณ์ตามแนวชายแดน หลังเขารายงานข่าวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ รายงานอ้างว่า อัลฟาโร อดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯและผู้ก่อตั้งบริษัท Capitol Hill & Friends กลายเป็นคนดังเพียงข้ามคืน หลังเดินทางลงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์(15ส.ค.) และไลฟ์สดเป็นภาพแนวแนวรั้วลวดหนามที่จัดตั้งโดยทหารไทยและพวกผู้ชาวบ้านผู้ผลัดถิ่น ในนั้นรวมถึงเด็กและคนชรา ซึ่งสูญเสียบ้าน สืบเนื่องในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่า "การรุกรานโดยฝ่ายไทย"
รายงานของขแมร์ไทม์ ระบุว่าในคลิปความยาว 9 นาที ที่ดึงดูดผู้ชมหลายล้านวิวก่อนถูกลบออกจากเฟซบุ๊ก นายอัลฟาโร กล่าวหาไทย ขาดความเคารพต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ด้วยการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข้อตกลงหยุดยิง ที่ผู้นำอเมริกาให้การสนับสนุนและลงนามโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย ในวันที่ 28 กรฏาคม ตามหลังเหตุปะทะนองเลือด 5 วันเมื่อเดือนที่แล้ว
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่านายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกรัฐบาลไทยในวันเสาร์(16ส.ค.) ตอบโต้ด้วยการเชิญนายอัลฟาโร เยือนไทย ออกเขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะตระเตรียมให้นายอัลฟาโร เดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามที่ปรารถนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อัลฟาโร ได้มาสัมผัสและเห็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาด้วยตัวเอง
คำเชิญดังกล่าวได้รับคำยืนยันจากอัลฟาโร บนเฟซบุ๊กในวันเดียวกัน และล็อบบี้ยิสต์รายนี้บอกว่าเขาตอบรับคำเชิญดังกล่าว
อย่างไรก็ตามขแมร์ไทม์ระบุว่าในวันอาทิตย์(17ส.ค.) นายจิรายุแถลงว่ารัฐบาลไทยถอนข้อเสนอดังกล่าว โดยกล่าวหานายอัลฟาโร ใช้ถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้าย กล่าวหาไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว "ตอนนี้เรารู้แล้วว่านายไมเคิล ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว เขายังกล่าวอ้างอันเป็นเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ" ขแมร์ไทม์สอ้างคำแถลงของนายจิรายุ "เมื่อวานนี้ ชัดเจนแล้วว่านายไมเคิล เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่กัมพูชาจ้างมา เพราะฉะนั้นกรณีนี้สิ้นสุดลงแล้ว ชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้รับคำเชิญมาไทย"
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ รายงานว่าการตัดสินใจของนายจิรายุ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนทั้งในกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน
เขียว กัญญาฤทธิ์ อดีตรัฐมนตรีข่าวสารของกัมพูชา เขียนบนเฟซบุ๊กว่า ด้วยการถอนคำเชิญ อัลฟาโร เท่ากับว่ารัฐบาลไทยกลืนน้ำลายตัวเอง "ตอนนี้ พวกเขาสัญญาอนุญาตให้เขาไปทุกหนทุกแห่ง พร้อมกับรับประกันออกค่าใช้จ่ายการรายงานข่าวทั้งหมด แต่พอทหารไทยไม่ยอมให้เขาไปยังชายแดน รัฐบาลไทยลงเอยด้วยการกลืนน้ำลายตนเอง หาข้อแก้ต่างว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวปลอม"
"สิ่งสำคัญของสื่อมวลชนในทุกวันนี้ก็คือ ใครบางคนมีผู้เข้าชมมากมาย แม้ไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวจริง มีอิทธิพลมากกว่าผู้สื่อข่าวรายหนึ่งๆที่ไม่มีใครสนใจเสียอีก" เขากล่าว
นอกจากนี้แล้วขแมร์ไทม์ยังอ้างความเห็นของนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสของไทย ที่มีมุมมองแบบเดียวกันบนสื่อสังคมออนไลน์ "เมื่อถอนคำเชิญ จิรายุก็กลายเป็นเรียกแขก ให้เขมรด่าไทย ใช้เป็นตัวอย่างของความกลับกลอก'ของคนไทยและรัฐบาลไทย"
"งานนี้มิเพียงเสียค่าโง่ แต่โฆษกรัฐบาลไทยทำให้ไทยเสียชื่อด้วย เพราะโดนด่าว่าวันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้พูดอีกอย่าง อ่อนหัดจริงๆ!" ขแมร์ไทม์สอ้างข้อความที่โพสต์โดยนายประวิตร
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)