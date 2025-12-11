มาไม้ไหน!ทรัมป์เชื่อจะทำให้'กัมพูชา-ไทย'หยุดยิง ยันต่อสายคุย2ผู้นำวันพฤหัสบดี

ไทยและกัมพูชาต่างกันหากันไปมา ว่าเล็งเป้าเล่นงานพลเรือนโดยการโจมตีด้วยปืนใหญ่และจรวดในวันพุธ(10ธ.ค.) ตามรายงานของรอยเตอร์ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเผยเตรียมเข้าแทรกแซงและแสดงความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดการสู้รบได้และกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงที่เขาเป็นคนกลางเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
รอยเตอร์รายงานว่าการปะทะเกิดขึ้นหลายสิบจุดตามแนวชายแดนยาวกว่า 817 กิโลเมตร ในบางพื้นที่มีการสู้รบหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่ศึก 5 วันในเดือนกรฏาคม ครั้งที่ทาง ทรัมป์ ช่วยหยุดความขัดแย้งครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้ระหว่าง 2 ฝ่าย ด้วยการต่อสายพูดคุยกับผู้นำทั้ง 2 ชาติ
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า 2 ชาติเพื่อนบ้านอาเซียน ต่างกล่าวโทษอีกฝ่าย ว่าเป็นต้นตอของเหตุปะทะรอบใหม่ที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์(8ธ.ค.)
ทรัมป์ กล่าวกับเวทีชุมนุมหนึ่งในเพนซิลเวเนียในช่วงค่ำวันอังคาร(9ธ.ค.) ว่าจะพยายามหยุดความเป็นปรปักษ์ที่คืนชีพขึ้นมา และในวันพุธ(10ธ.ค.) เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว คาดหมายว่าจะพูดคุยกับผู้นำทั้ง 2 ชาติในวันพฤหัสบดี(11ธ.ค.) อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ เมื่อถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายโทรศัพท์ในครั้งนี้
"ผมคิดว่าผมสามารถทำให้พวกเขาหยุดสู้รบได้" ทรัมป์กล่าว "ผมคิดว่าผมมีคิวพูดคุยกับพวกเขาในวันพรุ่งนี้"
กองทัพไทยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการทำลายศักยภาพด้านการทหารของกัมพูชา และในวันอังคาร(9ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนกรานว่าปฏิบัติการทางทหารจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุด
รอยเตอร์รายงานว่านายอนุทิน ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นในวันพุธ(10ธ.ค.) ว่าจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการทางทหารคืออะไร แต่พอถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของทรัมป์ นายอนุทินตอบว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องระหว่าง 2 ชาติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
"ผู้นำประเทศอื่นอาจมีความตั้งใจดีที่ต้องการสันติภาพ" รอยเตอร์อ้างคำกล่าวของนายอนุทิน ที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว "แต่มันไม่เกิดขึ้นง่ายแค่การยกหูโทรศัพท์พูดคุยกัน มันต้องมีการนัดหมายอย่างเหมาะสมและเห็นพ้องในประเด็นพูดคุยต่างๆ เรายังคงมีเวลาเตรียมการประเด็นเหล่านี้ ถ้าการหารือดังกล่าวมีขึ้น"
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าจุดยืนของพนมเปญคือต้องการเพียงสันติภาพและดำเนินการเพื่อป้องกันตนเอง ขณะที่ที่ปรึกษาระดับสูงรายหนึ่งของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ส่งสัญญาณว่าประเทศของเขาพร้อมสำหรับการเจรจา ตามรายงานของรอยเตอร์
เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ทรัมป์ ใช้ข้อตกลงการค้าเป็นตัวงัดข้อสำหรับข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(9ธ.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย บอกกับรอยเตอร์ ว่าคำขู่รีดภาษีไม่ควรถูกนำมาใช้กดดันประเทศของเขาให้เข้าสู่การเจรจา
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า เมื่อเดือนที่แล้ว ไทยระงับมาตรการลดความตึงเครียด ที่เห็นพ้องกัน ณ ที่ประชุมซัมมิตเดือนตุลาคม ที่มี ทรัมป์ เข้าร่วมด้วย หลังจากทหารไทยนายหนึ่งต้องพิการจากการเหยียบทุ่นระเบิด ที่ทางกรุงเทพฯชี้ว่าเป็นการลักลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชา อย่างไรก็ตามทางพนมเปญปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)