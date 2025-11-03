ศึกชิงอาเซียน!ปธน.สีเคืองทรัมป์เอาหน้าคนเดียว ยันปักกิ่งมีส่วนร่วมสานสันติภาพไทย-กัมพูชา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระหว่างการประชุมซัมมิตในเมืองปูซาน ที่บอกว่า จีน ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆในการสถาปนาสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย
ณ ที่ประชุมซัมมิตที่ได้รับความคาดหมายอย่างสูง ทาง สี กล่าวว่าเขาชมเชย ทรัมป์ เกี่ยวกับแรงสนับสนุนที่สำคัญที่มีต่อบทสรุปของข้อตกลงหยุดยิงกาซาเมื่อเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรายนี้บอกว่าคำกล่าวอ้างของ ทรัมป์ ที่พูดว่าจีนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสร้างสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยนั้น ไม่ถูกต้อง
สี บอกกับ ทรัมป์ ไปว่าปักกิ่งมีส่วนช่วยให้ 2 ชาติอาเซียนหาทางออกในข้อพิพาทด้านชายแดนในแนวทางของเราเอง ตามรายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ สื่อมวลชนฮ่องกง
คำกล่าวอ้างของ สี เป็นการเน้นย้ำท่าทีของปักกิ่ง ในขณะที่จีนก็กำลังแสวงหามีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ภูมิภาคที่ปักกิ่งสถาปนาความเชื่อมโยงทั้งด้านการค้าและความมั่นคงที่เข้มแข็งกับบรรดาชาติสมาชิก ในนั้นรวมถึงไทยและกัมพูชา
เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานว่า ในช่วงตึงเครียดสุดแห่งการเผชิญหน้ากันระหว่างไทยกับกัมพูชา หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด เพื่อโน้มน้าวให้ทั้ง 2 ประทเศ ยุติความขัดแย้ง
ระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ทรัมป์เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีข้อพิพาทด้านเขตแดนกันมาช้านาน ประธานาธิบดีสหรัฐฯให้คำจำกัดความมันว่าเป็น "ข้อตกลงประวัติศาสตร์"
อย่างไรก็ตามหลังจากพิธี ทาง สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ปฏิเสธเรียกมันว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพ "เราเรียกมันว่าเป็นเส้นทางสู่สันติภาพ" แทน เขาบอกกับบีบีซี
พวกเจ้าหน้าที่ของไทยพยายามดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่เรียกมันว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพ โดยชี้ว่าข้อตกลงนี้เป็นเพียงแต่การวางกรอบมาตรการต่างๆในเบื้องต้นสำหรับลดความตึงเครียดในความขัดแย้ง ในนั้นรวมถึงการถอนอาวุธหนักและมาพร้อมกับกลไกต่างๆสำหรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน และจัดทำเขตแดนให้ชัดเจน
(ที่มา:บิสซิเนส สแตนดาร์ด)