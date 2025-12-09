น้ำมันลง-ทองคำปรับลด หุ้นสหรัฐฯปิดลบเฝ้ารอการประชุมเฟด

ราคาน้ำมันขยับลง 2% ในวันจันทร์(8ธ.ค.) หลังอิรักกู้คืนกำลังผลิต ณ บ่อน้ำมันแห่งหนึ่งที่คิดเป็นสัดส่วน 0.5% ของอุปทานพลังงานโลก ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบ นักลงทุนเฝ้ารอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 1.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 58.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 1.26 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิรัก กู้คืนกำลังผลิต ณ บ่อน้ำมันเวสต์ กูร์นา ของลุคออย หนึ่งในบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังปัญหาท่อลำเลียงส่งออกรั่วไหลกระทบการผลิต แหล่งข่าวด้านเจ้าหน้าที่พลังงานอิรัก 2 คน บอกกับรอยเตอร์ในวันจันทร์(8ธ.ค.)
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันจันทร์(8ธ.ค.) นักลงทุนเฝ้ารอด้วยความเป็นกังวล ก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดเป็นเวลา 2 วัน ในช่วงกลางสัปดาห์
ดาวโจนส์ ลดลง 215.67 จุด (0.45 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,739.32 เอสแอนด์พี ลดลง 23.89 จุด (0.35 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,846.51 จุด แนสแดค ลดลง 32.22 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,545.90 จุด
ความหวังเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีมากขึ้น หลังข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พบการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 3 อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังเฝ้ารอเงื่อนงำเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางนโยบายในอนาคต ในสิ่งที่คาดหมายว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความเห็นต่างกันมากที่สุดของเฟดในรอบหลายปี
ด้านราคาทองคำขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์(8ธ.ค.) นักลงทุนระมัดระวังก่อนหน้าการประชุมเฟดและความเห็นของ เจอโรม พาวเวลล์ ตัวประธาน เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.60 % ปิดที่ 4,217.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)