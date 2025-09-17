น้ำมันขึ้นหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นรัสเซีย หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำทุบสถิติต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1 ดอลลาร์ในวันอังคาร(16 ก.ย.) จากความกังวลความเป็นไปได้ที่อุปทานรัสเซียอาจเกิดความปั่นป่วน หลังถูกโดรนยูเครนโจมตีท่าเรือและโรงกลั่น ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำยังเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จับตาที่ประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์ ปิดที่ 64.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 1.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 68.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรานส์เนฟท์ บริษัทผู้ดูแลท่อลำเลียงน้ำมันของรัสเซีย เตือนบรรดาผู้ผลิตว่าพวกเขาอาจจำเป็นต้องลดกำลังผลิต ตามหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งและท่าเรือส่งออกที่สำคัญ
ยูเครนยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในนั้นก่อความปั่นป่วนแก่ปฏิบัติการ ณ สถานีน้ำมันหลักแห่งหนึ่ง ทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางการเจรจายุติความขัดแย้งที่หยุดชะงัก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในวันอังคาร(16ก.ย.) นักลงทุนระมัดระวังก่อนหน้าการประชุมเฟด ท่ามกลางความคาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย
ดาวโจนส์ ลดลง 125.55 จุด (0.27 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,757.90 เอสแอนด์พี ลดลง 8.52 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,606.76 จุด แนสแดค ลดลง 14.79 จุด (0.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,333.96 จุด
พวกนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาครกลางสหรัฐฯ ซึ่งสิ้นสุดในวันพุธ(17ก.ย.) จะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อชดเชยภาวะเสื่อมถอยลงของตลาดแรงงาน
ข้อมูลในวันอังคาร(17ก.ย.) เผยให้เห็นว่าตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนสิงหาคม แต่มันก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงความคาดหมายของนักลงทุน
ส่วนราคาทองคำดีดตัวขึ้นในวันอังคาร(17ก.ย.) เดินหน้าทุบสถิติสูงสุดตลอดกาล จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และจับตาผลประชุมเฟด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 6.10 ดอลลาร์ หรือ 0.16 % ปิดที่ 3,725.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)