น้ำมันดิ่งแรงหลังยิว-ฮามาสลงนามหยุดยิง หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำร่วงเกือบ$98

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพฤหัสบดี(9 ต.ค.) อิสราเอลและกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ฮามาส ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงในกาซา ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก หลังชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางลากยาว ขณะที่ทองคำดิ่งหนัก จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 1.04 ดอลลาร์ ปิดที่ 61.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อิสราเอลและฮามาส ลงนามในข้อตกลงวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) สำหรับหยุดยิงและปล่อยตัวประกันอิสราเอล แลกกับนักโทษปาเลสไตน์ ในขั้นแรกตามแผนการริเริ่มเพื่อยุติสงครามในกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ การสู้รบจะยุติลง, อิสราเอลจะถอนกำลังทหารบางส่วนออกไปจากดินแดนกาซา, และฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด ในการแลกเปลี่ยนกับนักโทษหลายร้อยคนซึ่งถูกอิสราเอลคุมขังอยู่

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) นักลงทุนไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและตัวเลขที่สั่นคลอนความรู้สึกใดๆ สืบเนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล ก่อนหน้ารายงานผลประกอบการไตรมาส 3

ดาวโจนส์ ลดลง 243.36 จุด (0.52 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,358.42 เอสแอนด์พี ลดลง 18.61 จุด (0.28 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,735.11 จุด แนสแดค ลดลง 18.75 จุด (0.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,024.63 จุด

ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลเข้าสู่วันที่ 9 ท่ามกลางสัญญาณความคืบเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุที่ตลาดยังคงปราศจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จำเป็น พวกนักลงทุนจึงมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความเห็นของบรรดาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ในเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ไปช่วงที่เหลือของปี

ส่วนราคาทองคำดิ่งลงแรงกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) หลุด 4,000 ดอลลาร์ จากการแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐฯและนักลงทุนขายทำกำไร ตามหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาส โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 97.90 ดอลลาร์ หรือ 2.40 % ปิดที่ 3,972.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ที่มา:รอยเตอร์)

