ฉุดไม่อยู่แล้ว!ทองพุ่งอีก$66เดินหน้าทุบสถิติ น้ำมันขึ้น-หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในวันพุธ(8ต.ค.) คาดว่าการที่ข้อตกลงสันติภาพยูเครนไม่คืบหน้า ส่อทำให้กระแสพลังงานของรัสเซียจะถูกคว่ำบาตรต่อไป ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 82 เซนต์ ปิดที่ 62.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 80 เซนต์ ปิดที่ 66.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความเคลื่อนไหวของตลาดน้ำมันมีขึ้นหลังจากผู้แทนทูตระดับสูงรายหนึ่งของรัสเซีย บอกว่าแรงกระตุ้นสำหรับบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน ดับมอดลงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
ที่ผ่านมา พวกนักวิเคราะห์หวังว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆ จะเปิดทางให้กระแสน้ำมันรัสเซียไหลเข้าสู่ตลาดโลก ในขณะที่รัสเซียเป็นชาติผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ในปี 2024
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานวันพุธ(8ต.ค.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่นักลงทุนต้องหันกลับไปมองรายงานการประชุมทางนโยบายของเฟด(minutes) แทน เมื่อหาเงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สืบเนื่องจากไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ ผลจากการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล
ดาวโจนส์ ลดลง 1.20 จุด (0.00 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,601.78 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 39.13 จุด (0.58 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,753.72 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 255.02 จุด (1.12 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,043.38 จุด
แนสแดค ได้แรงหนุนจากหุ้นบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวอลล์สตรีทตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงปิดบวก แม้ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางเข้าสู่วันที่ 8 แล้ว และสถานการณ์ทางตันในสภาคองเกรสนี้ ทำให้ตลาดขาดแคลนตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการใหม่ๆ จนกว่าจะเข้าฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
ความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ยังคงกระตุ้นให้นักลงทุนหันถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันราคาทองคำทุบสถิติอีกรอบในวันพุธ(8ต.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 66.10 ดอลลาร์ หรือ 1.65 % ปิดที่ 4,070.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)