น้ำมันขึ้นและหุ้นสหรัฐฯปิดบวก ทองคำทะลุ$3,700จับตาที่ประชุมเฟด

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันจันทร์(15ก.ค.) นักลงทุนประเมินผลกระทบเหตุโดรนยูเครนโจมตีโรงกลั่นของรัสเซีย และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กดดันนาโตหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำยังเดินหน้าทุบสถิติ จับตาที่ประชุมธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 61 เซนต์ ปิดที่ 63.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 45 เซนต์ ปิดที่ 67.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หนึ่งในโรงกลั่้นน้ำมันใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ในเมืองคิริชิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ระงับปฏิบัติการหน่วยแปรูป ตามหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ ทรัมป์ ในวันเสาร์(13ก.ค.) เผยว่าสหรัฐฯเตรียมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียรอบใหม่ ถ้าว่าทุกชาตินาโตหยุดซื้อน้ำมันรัสเซียและบังคับใช้มาตรการแบบเดียวกัน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(15ก.ย.) นักลงทุนเฝ้ารอผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 49.23 จุด (0.11 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,883.45 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 30.99 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,615.28 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 207.65 จุด (0.94 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,348.75 จุด
นักลงทุนจับตาที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16 และ 17 กันยายน ท่ามกลางความคาดหมายของตลาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามหลังข้อมูลทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้ ที่ส่งสัญญาณว่าตลาดงานอ่อนแอลง
ส่วนราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบในวันจันทร์(15ก.ย.) หลังดอลลาร์อ่อนค่า และกลงทุนจับตาที่ประชุมเฟด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 32.60 ดอลลาร์ หรือ 0.80 % ปิดที่ 3,719.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)