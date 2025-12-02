ออกอาการแล้ว! เขมรระงับภาษีมูลค่าเพิ่ม 'อาหารจำเป็น' หลังเผชิญค่าครองชีพพุ่งไม่หยุด

รัฐบาลกัมพูชาจะระงับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการซื้อขายอาหารจำเป็น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026 เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและรักษาเสถียรภาพทางราคาในตลาด ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา ระบุว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ในนั้นรวมถึงข้าว เนื้อสด ปลา ผักและไข่ จะถูกยกเลิกไปจนถึงสิ้นปี 2028 อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงอาหารที่ขายตามร้านอาหารต่างๆ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรการดังกล่าวคาดหมายว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากแก่ครอบครัวต่างๆ ในขณะที่อาหารยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ประชาชนหมดไปกับการใช้จ่ายมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์
มาตรการนี้มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาเพิ่งระงับภาษีเงินได้ที่ภาคธุรกิจต่างๆต้องชำระ ในกาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดหาและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญๆ อย่างเช่นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง มะม่วงหิมพานต์ ยาง ลำไย มะม่วง กล้วย ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและน้ำมันปาล์มที่ผลิตเองภายในท้องถิ่นที่ใช้ในอาหารสัตว์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา ระบุว่าการยกเว้นภาษี ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและกระตุ้นการเติบโตในภาคการเกษตร
(ที่มา:เคพีที)