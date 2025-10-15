“สิริพงศ์” ยืนยันร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัส ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง

“สิริพงศ์” เผยนายกฯ เรียกประชุม ครม.เศรษฐกิจ ลุยถกแผนกระตุ้น 4 เดือน ปลุกเศรษฐกิจซบเซา ยืนยันร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัสไม่เก็บภาษีย้อนหลัง
ที่รัฐสภา วันนี้ (15 ต.ค. ) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงวาระการประชุมของ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นัดแรก ว่าการประชุมของ ครม.เศรษฐกิจครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่ทีม ครม.เศรษฐกิจนั้นกลับมาดูแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่วนวาระการประชุมที่จะมีการพูดคุยกันในวันนี้ คือ ในประเด็นแรกจะเป็นการรับทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ และแนวทางในการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นหรือในช่วงสี่เดือน ว่าจะมีแผนดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร
รวมถึงวันนี้จะมีการนำเสนอแผนโดยกระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลังจะมีโร้ดแมพอย่างไร และแอคชั่นแพลนอย่างไรในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นโร้ดแมพและแอคชั่นแพลนของกระทรวงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และจะนำมาซึ่งการเข้าสู่การประชุมครม. ในสัปดาห์ถัดไป และหลังจากนี้จะมีการจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปแต่ละกระทรวงเพื่อทำแอ็คชั่นแพลนมาเสนอ
ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่า การประชุมในวันนี้มีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย นั้น ทางฝั่งรัฐบาลจะมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในเรื่องใดบ้าง นายสิริพงศ์ ระบุว่า ส่วนมากแนวทางนโยบายของนายกรัฐมนตรี และในส่วนของคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ก็รับฟังปัญหาจากภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อนำมาขับเคลื่อน ซึ่งหลายๆแนวทางของเอกชนเราก็ยอมรับและพูดคุยเพื่อหาจุดตรงกลางร่วมกัน เพื่อปรับแก้ในบางนโยบายให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส ที่รัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นวันแรก ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบมา การลงทะเบียนยังเป็นไปไปได้ด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนในของผู้ประกอบการและร้านค้า ซึ่งในส่วนนี้ ไม่ได้จำกัดจำนวนการลงทะเบียน ก็คาดว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังคือขอเชิญชวนร้านค้าต่างๆมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจและรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส
"ตลอดสองปีที่ผ่านมา บรรยากาศในการค้าขายซบเซา โครงการนี้รัฐบาลหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นดีขึ้นในระยะสั้น ฉะนั้นการที่เขาได้เข้าร่วมและท่านกังวลว่าจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังนั้น มันอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาส ซึ่งรัฐบาลก็ยังยืนยันว่าสำหรับรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วม จะไม่ถูกส่งเข้าสู่กรมสรรพากร" นายสิริพงศ์กล่าว