เกาหลีใต้จัดให้แบบจุกๆ!คว่ำบาตรครั้งใหญ่สุดเครือข่ายสแกมเขมร โดนรวด'132องค์กร-15บุคคล'รวม'ปรินซ์กรุ๊ป-ฮุยวันกรุ๊ป'

รัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เล่นงานองค์กร 132 แห่งและบุคคล 15 ราย ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและมีพลเมืองเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วทั้งรัฐบาล ในการหาทาวงจัดการกับกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงเข้าไปยังกัมพูชาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จากโฆษณาชวนเชื่อจ้างงานด้วยค่าแรงระดับสูง แต่สุดท้ายต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรงต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงลักพาตัวและบังคับกักขังในเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์
"มาตรการนี้ขอบงรัฐบาล ถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งแรกของรัฐบาล ในการตอบโต้อาชญากรรมข้ามชาติและถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งเดียวใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาจนถึงตอนนี้" กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.)
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรายหนึ่งชี้แจงเพิ่มเติม โดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่า "มาตรการนี้ได้ระบุตัวและคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ ที่ก่ออันตรายอย่างแท้จริงแก่พลเมืองเกาหลีใต้"
ในบรรดาองค์กรต่างๆที่ถูกคว่ำบาตรนั้น มีอยู่ 128 แห่งที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ป องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีศูนย์บัญชาการในพนมเปญ ทางกลุ่มก่อตั้งและปฏิบัติการเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ อย่างเช่น Taizi Compound และ Mango Compound อันเป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงเข้าไปและถูกกักขัง
ฮุยวันกรุ๊ป ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและบริษัทลูก 3 แห่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้แก่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ในนั้นรวมถึง ปรินซ์กรุ๊ป ก็ถูกขึ้นบัญชีดำเช่นกัน
เมื่อเดือนตุลาคม สหรัฐฯและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ป ขึ้นบัญชีดำในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่ในเเดือนเดียวกันนั้น กระทรวงการคลังอเมริกาได้ขึ้นบัญชีดำฮุยวันกรุ๊ป ในฐานะ“สถาบันการเงินที่เป็นความกังวลด้านการฟอกเงินขั้นร้ายแรง(Primary Money Laundering Concern)"
นอกจากนี้แล้วเกาหลีใต้ยังขึ้นบัญชีดำ เฉิน จื้อ ประธานของปรินซ์กรุ๊ปและกรรมการ 12 คน เช่นเดียวกัน Han Chenghao ชาวจีน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนำเครือข่ายสแกมในปั๋วไห่ และ Li Guanghao ชาวจีน ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีทำร้ายร่างกายและสังหารนักศึกษาชาวเกาหลีใต้
คดีดังกล่าวโหมกระพือความกังวลขึ้นสูงสุดเกี่ยวกับอาชญากรรมรุนแรงที่เล็งเป้าเล่นงานชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา หลังจากศพของเหยื่อถูกพบในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)