เครือข่ายระดับโลก!ผู้บริหารบริษัทดังฮ่องกงลาออก หลังถูกจนท.สหรัฐฯโยงเกี่ยวข้องสแกมเมอร์กัมพูชา

หลี่ เท็ต กรรมการบริหารของบริษัทเอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯโยงเขากับปฏิบัติการสแกมทางไบเซอร์ที่มีฐานในกัมพูชา
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร หลี่ ตามคำกล่าวหาเกี่ยวข้องทางอาญากับสิ่งที่เขาเรียกว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(TCO) ปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อเมริกาและสหราชอาณาจักร บอกว่าเกี่ยวข้องกับการสแกมออนไลน์ ค้ามนุษย์และฟอกเงิน
ขณะที่ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่นำโดย เฉิน จื้อ นักธุรกิจที่เกิดในจีน ถูกขึ้นบัญชีดำในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกัน อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ
เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง ระบุในถ้อยแถลงที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันอังคาร(21ต.ค.) ว่า หลี่ ลาออกจากทุกตำแหน่งในเอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง ในนั้นรวมถึงกรรมการบริหาร, ประธานบอร์ดบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันอังคาร(21ต.ค.) เป็นต้นไป
ถ้อยแถลงของ เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง ระบุว่าทางบริษัทได้ทำการประเมินเป็นการภายในในทันที และใช้มาตรการต่างๆเพื่อรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้อย่างครบถ้วน ครั้งที่ได้ทราบคำประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ "ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างขอคำแนะนำทางที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อประเมินและจัดการกับสถานการณ์ และจะมีการออกถ้อยแถลงเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลาเหมาะสม"
ทั้งนี้ หลี่ เท็ต หรือ หลี่ เทียน ในภาษาจีน เกิดในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม และถือครองสัญชาติทั้งจีนและกัมพูชา นอกจากนี้แล้วเขายังถือพาสปอร์ตประเทศวานูอาตูอีกด้วย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สหรัฐฯคว่ำบาตรเครือข่ายธุรกิจ 115 แห่ง ที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป โดยในนั้นมีอยู่ 11 แห่งที่จดทะเบียนในฮ่องกง ทั้งหมดเป็นบริษัทเชลล์นอกชายฝั่ง เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีลักษณะที่ตั้งอยู่บนเอกสารเท่านั้น โดยไม่มีการดำเนินงานจริงๆ
อย่างไรก็ตามตัวของ เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตร
เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 2018 บริษัทแห่งนี้ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะและพัฒนาเกมมือถือออนไลน์ อย่างไรก็ตามพวกเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน
ในส่วนของปรินซ์กรุ๊ป จดทะเบียนในฐานะกลุ่มบริษัทข้ามชาติในกัมพูชา โดยเน้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมบันเทิง การเงินและอสังหาริมทรัพย์
อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ระบุว่าทาง ปรินซ์กรุ๊ป ดำเนินกิจกรรมทางอาญาขนาดใหญ่โต ในนั้นรวมถึงฉ้อโกงทางไซเบอร์ ค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน ควบคุมดูแลเขตล้อมรั้วศูนย์สแกมเมอร์และฟอกเงิน ในประเทศต่างๆหลายชาติ วอชิงตันและลอนดอนให้คำนิยามความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเล็งเป้าเล่นงานเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ทำการอายัดทรัพย์ในรูปแบบของบิสคอยน์และที่พักสุดหรู ที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน มูลค่ากว่า 14,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอายัดทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของเขาในหลายประเทศ
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)