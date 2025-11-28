เซเลนสกีหมดทางเลือก!ปูตินยันจะไม่ยุติปฏิบัติการในยูเครน จนกว่าเคียฟถอนตัวจากดินแดนที่รัสเซียกล่าวอ้าง

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) ระบุว่าจะยุติปฏิบัติการรุกรานยูเครน ถ้าเคียฟถอนตัวจากดินแดนต่างๆที่มอสโกกล่าวอ้างเป็นของตนเอง ไม่เช่นนั้นกองทัพของเขาจะเดินหน้าใช้กำลังเข้ายึดครอง
กองทัพรัสเซียรุกคืบอย่างช้าๆแต่ว่าต่อเนื่อง ตลอดแนวตะวันออกของยูเครน ในการต่อสู้กับกองกำลังยูเครนที่เป็นรองทั้งในแง่กำลังพลและอาวุธ ขณะเดียวกันสหรัฐฯได้ดำเนินการครั้งใหม่ในความพยายามผลักดันยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมากว่า 4 ปี นำเสนอแผนหนึ่งๆอันน่าประหลาดใจ ที่หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้ข้อสรุปในการเจรจากับมอสโกและเคียฟที่กำลังมาถึง
"ถ้ากองทัพยูเครนออกจากดินแดนทั้งหลายที่พวกเขายึดครอง เมื่อนั้นเราจะหยุดปฏิบัติการสู้รบ" ปูตินกล่าวระหว่างเดินทางเยือนคาซัคสถาน "ถ้าพวกเขาไม่ เมื่อนั้นเราจะบรรลุเป้าหมายนั้น ด้วยวิถีทางด้านการทหาร"
รัสเซียควบคุมดินแดนต่างๆครอบคลุมพื้นที่ราวๆ 1 ใน 5 ของยูเครน ประเด็นการยึดครองดินแดน ที่ทางเคียฟบอกว่าจะไม่มีทางยอมสละ เป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่โตที่สุดที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการเจรจาคือ การรับประกันสันติภาพแก่ยูเครนของตะวันตก ซึ่งทางเคียฟบอกว่ามีความจำเป็นเพื่อป้องกีนไม่ให้มอสโก เปิดฉากรุกรานอีกในอนาคต
แผนเดิมของวอชิงตัน ที่ร่างขึ้นโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของบรรดาพันธมิตรยุโรปของยูเครน จะพบเห็นเคียฟถอนตัวจากแคว้นโดเนสตก์ ทางตะวันออกของประเทศ และสหรัฐฯให้การรับรองโดยพฤตินัย ว่าแคว้นโดเนตสก์, ไครเมียและลูฮันสก์ เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
สหรัฐฯถอนแผนเดิมกลับไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ตามหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากเคียฟและยุโรป และจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ออกมา
อันดรีย์ เยอร์มัค ผู้ช่วยระดับสูงของ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อการสละดินแดนใดๆ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับแอตแลนติก สื่อมวลชนสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.)
"ตราบใดที่เซเลนสกีเป็นประธานาธิบดี ไม่มีใครควรมาโน้มน้าวให้เราสละดินแดน เราจะไม่ยอมลงนามปล่อยมือจากดินแดนใดๆ" เยอร์มัคกล่าว "สิ่งที่เราทุกคนสามารถพูดกันอย่างจริงๆจังๆในตอนนี้ก็คือกำหนดเส้นขอบแนวปะทะ" เขาระบุ อ้างถึงแนวหน้ายาวเหยียดเป็นระยะทางกว่า 1,100 กิโลเมตร
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ คาดหมายว่าจะเดินทางไปมอสโกในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอฉบับแก้ไข จากการเปิดเผยของปูติน ส่วน เยอร์มัค บอกว่า แดน ดริสคอฟฟ์ รัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐฯ มีกำหนดเยือนเคียฟในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ในความเห็นวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) ปูติน เน้นย้ำคำกล่าวอ้างที่ว่า รัสเซีย ปิดล้อมทหารยูเครน ในเมืองโปครอฟสก์และมีร์โนกราด ในแคว้นโดเนสตก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน พื้นที่ที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของกองกำลังมอสโก
นอกจากนี้แล้ว ปูติน ยังกล่าวอ้างว่ารัสเซียยังรุกคืบในวอฟชานสก์และซิเวอร์สก์ เช่นเดียวกับขยับเข้าใกล้เมืองกูเลียโพเล ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญ อย่างไรก็ตามยูเครนปฏิเสธว่า โปครอฟสก์และมีร์โนกราด ไม่ได้ถูกปิดล้อม และยืนกรานว่ากองกำลังของพวกเขายังคงสกัดกั้นศัตรูไว้ที่แนวหน้า
ข้อมูลจากสถาบันศึกษาสงคราม(ISW)ในสหรัฐฯ ที่วิเคราะห์โดยเอเอฟพี พบว่ากองกำลังรัสเซียพิชิตชัยรุกคืบเฉลี่ย 467 ตารางกิโลเมตรต่อเดือนในปี 2025 เพิ่มขึ้นจากปี 2024
มอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือนกัมภาพันธ์ 2022 โหมกระพือความขัดแย้งติดอาวุธครั้งเลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามได้เข่นฆ่าผู้คนไปหลายหมื่นรายและทำประชาชนหลายล้านคนต้องหลบหนีจากบ้านเรือนของตนเอง
(ที่มา:เอเอฟพี)