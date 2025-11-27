ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.22- เคลื่อนไหวในกรอบจำกัดรอปัจจัยใหม่ๆ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.23 บาทต่อดอลลาร์ฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทปรับตัวในกรอบค่อนข้างแคบในช่วง 32.20–32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยแม้เงินบาทจะมีปัจจัยหนุนจากทิศทางของสกุลเงินเอเชียที่แข็งค่าท่ามกลางแรงกดดันของเงินดอลลาร์ฯ จากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธ.ค. แต่กรอบการแข็งค่าของเงินบาทก็เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากยังรอปัจจัยใหม่ ๆ มาหนุน ประกอบกับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติอยู่ในฝั่งขายสุทธิหุ้นไทย 874.3 ล้านบาท และมีสถานะ Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 3,358 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนต.ค. ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์ค่าเงินเอเชีย และราคาทองคำในตลาดโลก