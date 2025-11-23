เหมือนกันทั้งโลก!อัยการฟ้องนักการเมืองสหรัฐฯ กล่าวหายักยอกงบภัยพิบัติ$5ล้านเอาไปหาเสียง

อัยการสหรัฐฯเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ เปิดเผยว่านักการเมืองรายหนึ่งในรัฐฟลอริดา ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามข้อกล่าวหายักยอกเงิน 5 ล้านดอลลาร์(ราว 162 ล้านบาท) ในงบประมาณบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลกลาง แล้วนำเงินไปเป็นทุนสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของตนเองในปี 2021
เชียลา เชอร์ฟิลัส-แมคคอร์มิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครต จากฟลอริดา ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับน้องชายและคนอื่นๆ ยักยอกขโมยเงินงบประมาณที่เกินจริง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสัญญาจ้างพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าบริษัทดูแลสุขสภาพของครอบครัวตนเอง สำนักงานอัยการสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง
ถ้อยแถลงระบุว่าเงินทุนของสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง (FEMA) ตกไปอยู่ในบัญชีบริษัทของครอบครัวนี้อย่างไม่ถูกต้อง ในเดือนกรกฏาคม 2021
สมาชิกพรรคเดโมแครตวัย 46 ปี ถูกกล่าวหาว่า จากนั้นเธอได้ทำการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ เปลี่ยนเป็นทุนหาเสียงของตนเอง โดยนำเงินทุนช่วยเหลือภัยพิบัติที่ได้รับจากFEMA ไปทำสัญญาจ้างเพื่อนๆและญาติๆ จากนั้นพวกเพื่อนๆและญาติๆจะนำเงินเหล่านั้นมาบริจาคให้กับทีมหาเสียงของเธอ ราวกับเป็นเงินของพวกเขาเอง
ทั้งนี้ถ้าถูกพบว่ามีความผิดจริง เชียลา เชอร์ฟิลัส-แมคคอร์มิก อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 53 ปี
(ที่มา:เอเจนซี)