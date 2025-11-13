น้ำมันร่วง$2.5-ทองพุ่งคืนจ่อ$4,200 หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันโลกร่วงลงกว่า 2 ดอลลาร์ในวันพุธ(12พ.ย.) หลังโอเปกพลัสมองอุปทานโลกจะล้นตลาดไปจนถึงปี 2026 ส่วนวอล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำปรับขึ้น นักลงทุนยังคงจับตาความเป็นไปได้ของการยุติภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 2.55 ดอลลาร์ ปิดที่ 58.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 2.45 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โอเปกพลัสที่ประกอบด้วยโอเปก รัสเซียและพันธมิตรอื่นๆ มีแผนจะระงับการปรับเพิ่มกำลังผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 หลังมีการคาดหมายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาด
ในรายงานประจำเดือนที่เผยแพร่ในวันพุธ(12พ.ย.) โอเปกระบุว่าโอเปกพลัส ผลิตน้ำมัน 43.02 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม ลดลงจากเดือนกันยายน 73,000 บาร์เรลต่อวัน แม้มีข้อตกลงเพิ่มกำลังผลิตในเดือนดังกล่าว
แต่กระนั้นด้วยที่คาดหมายอุปสงค์สำหรับน้ำมันดิบของโอเปกพลัส จะอยู่ที่ 43.0 บาร์เรลต่อวัน 2026 บ่งชี้ว่าอุปทานจะล้นตลาดต่อไป แม้จะเล็กน้อยเพียง 20,000 บาร์เรลต่อวัน หากทางกลุ่มคงคงระดับการผลิตไว้ในอัตราเดียวกับเดือนตุลาคม
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(12พ.ย.) ดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่แนสแดค ขยับลง นักลงทุนผันตัวออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เชื่อว่ามีราคาสูงเกินจริง แล้วหันมาให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ของการยุติภาวะชัตดาวน์ครั้งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 326.86 จุด (0.68 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,254.82 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 4.31 จุด (0.06 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,850.92 จุด แนสแดค ลดลง 61.84 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,406.46 จุด
สภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯเตรียมยุติภาวะชัตดาวน์ครั้งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา ด้วยการลงมติเห็นชอบแพ็คเกจงบประมาณชั่วคราว กลับมาเดินเครื่องความช่วยเหลือทางอาหาร จ่ายค่าจ้างลูกจ้างรัฐบาลกลางหลายแสนคน และกอบกุ้ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สะดุดไปพักใหญ่
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังจำเป็นต้องประนีประนอมลงนามเปลี่ยนเป็นกฎหมาย
ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นในวันพุธ(12พ.ย.) ก่อนหน้าสภาผู้แทนราษฏรจะลงมติกลับมาเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหหรัฐฯ อันจะนำมาซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญๆ ที่จะให้เบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 2.19% ปิดที่ 4,196.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)