น้ำมันลง-ทองคำทรงตัว หุ้นสหรัฐฯปิดลบจากความไม่แน่นอนทางศก.

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพฤหัสบดี(6พ.ย.) กังวลอุปทานล้านตลาด เช่นเดียวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำทรงตัว ท่ามกลางความวิตกที่มีต่อสถานการณ์ที่ลากยาวของภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางอเมริกา
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 17 เซนต์ ปิดที่ 59.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 14 เซนต์ ปิดที่ 63.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันโลกร่วงลง 3 เดือนติดต่อกันจากความกังวลอุปทานล้นตลาด หลังโอเปกและพันธมิตร หรือที่เรียกว่าโอเปกพลัส ปรับเพิ่มกำลังผลิต ในขณะที่กำลังผลิตของประเทศต่างๆนอกโอเปกก็ยังคงเติบโตขึ้นเช่นกัน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธ(5พ.ย.) ราคาน้ำมันขยับลง หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ เผยว่าสต๊อกน้ำมันดิบของประเทศ เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรล เป็น 421.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
ส่วนวอลล์สตรีทปิดในแดนลบในวันพฤหัสบดี(6พ.ย.) นักลงทุนหันกลับมาเทขายอีกรอบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าสูงเกินจริง
ดาวโจนส์ ลดลง 398.70 จุด (0.84 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,912.30 เอสแอนด์พี ลดลง 75.97 จุด (1.12 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,720.32 จุด แนสแดค ลดลง 445.80 จุด (1.90 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,053.99 จุด
ทั้ง 3 ดัชนี แกว่งตัวสู่แนวลบ สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
ท่ามกลางความยืดเยื้อของภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล นักลงทุนต้องเผชิญกับการขาดแคลนตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ต้องหันไปพึ่งพิงข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในการประเมินความจำเป็นต้องการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น
ด้านราคาทองคำทรงตัวในวันพฤหัสบดี(6พ.ย.) ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า และนักลงทุนถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายของมาตรการรีดภาษี โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.90 ดอลลาร์ ปิดที่ 3,991.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)